Диана Давитян - "Финансы — моя профессия и зона экспертизы". Окончила РАНХиГС по специальности "Экономика". В отрасли больше 10 лет: прошла путь от теории к практике, чтобы сегодня помогать людям разбираться в кредитах без страха и заблуждений. В компании "Автозайм" отвечает за то, чтобы каждому заёмщику были понятны условия, комфортен процесс и надёжен результат.
Автоломбард под залог грузового автомобиля — займ под залог грузовика, фургона или коммерческого транспорта. Пополнить оборотку, отремонтировать технику или закрыть кассовый разрыв без продажи машины.
|Параметр
|Условия
|Комментарий
|Сумма
|до 80%
|Зависит от состояния и ликвидности
|Ставка
|от 3–4% в месяц
|Индивидуально
|Срок
|1–60 месяцев
|Можно продлить
|Формат
|ПТС / авто
|С сохранением или без
Сумму считаем индивидуально. Учитываем не только рыночную стоимость, но и коммерческую ценность транспорта — для грузовиков это особенно важно, потому что они приносят прибыль.
В большинстве случаев сумма займа — до 70–80% от рыночной стоимости. Точное значение определяем после проверки.
Автоломбард не заменяет банк, но в некоторых ситуациях работает быстрее и проще, особенно для бизнеса.
Для логистики это критично: простой грузовика — прямые убытки, поэтому быстрый доступ к деньгам часто важнее низкой ставки.
|Критерий
|Автоломбард
|Банк
|Скорость
|1–2 часа
|От 3 дней
|Документы
|Минимум
|Расширенный пакет
|Кредитная история
|Не важна
|Критична
Автоломбард «Автозайм» выдает займы владельцам грузового транспорта. Быстрое оформление, понятные условия, техника остается в работе.
Автоломбард под залог грузового автомобиля в — это практичный инструмент для быстрого привлечения средств без остановки бизнеса. Ключевую роль играет корректная оценка транспорта и юридическая чистота сделки: именно это позволяет сохранить грузовик в работе и одновременно получить ликвидность. Такой формат особенно эффективен для перевозчиков и компаний, где простой техники напрямую влияет на прибыль.
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