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Частным лицам Для юридических лиц Грузовой транспорт
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Создано: 01.09.2025
Обновлено: 29.05.2026

Мнение эксперта

Диана Давитян

Диана Давитян - "Финансы — моя профессия и зона экспертизы". Окончила РАНХиГС по специальности "Экономика". В отрасли больше 10 лет: прошла путь от теории к практике, чтобы сегодня помогать людям разбираться в кредитах без страха и заблуждений. В компании "Автозайм" отвечает за то, чтобы каждому заёмщику были понятны условия, комфортен процесс и надёжен результат.

Автоломбард под залог грузового автомобиля — деньги за 1–2 часа

Автоломбард под залог грузового автомобиля — займ под залог грузовика, фургона или коммерческого транспорта. Пополнить оборотку, отремонтировать технику или закрыть кассовый разрыв без продажи машины.

Кратко об услуге

  • Сумма займа: до 70–80% от стоимости грузовика
  • Срок: 1–60 месяцев
  • Ставка: от 3–4% в месяц
  • Скорость получения: 1–2 часа
  • Авто: можно оставить у себя при залоге ПТС
  • Документы: ПТС, СТС, паспорт

Особенности займа под грузовой транспорт

  • Грузовики стабильно востребованы на рынке — высокая ликвидность
  • Суммы выше, чем по легковым авто
  • При залоге ПТС техника остается в работе
  • Решение без сложной банковской проверки

Условия займа

Параметр Условия Комментарий
Сумма до 80% Зависит от состояния и ликвидности
Ставка от 3–4% в месяц Индивидуально
Срок 1–60 месяцев Можно продлить
Формат ПТС / авто С сохранением или без

Как формируется сумма займа под грузовик

Сумму считаем индивидуально. Учитываем не только рыночную стоимость, но и коммерческую ценность транспорта — для грузовиков это особенно важно, потому что они приносят прибыль.

  • Марка и модель — ликвидные модели оцениваются выше
  • Год выпуска — влияет на остаточную стоимость
  • Техническое состояние — двигатель, КПП, рама
  • Тип транспорта — тягачи, рефрижераторы и спецтехника ценятся выше
  • Дополнительное оборудование — увеличивает сумму
  • Юридическая чистота — отсутствие ограничений

В большинстве случаев сумма займа — до 70–80% от рыночной стоимости. Точное значение определяем после проверки.

Когда автоломбард выгоднее банка

Автоломбард не заменяет банк, но в некоторых ситуациях работает быстрее и проще, особенно для бизнеса.

  • Деньги нужны в течение дня
  • Нет времени собирать документы
  • Были отказы по кредитной истории
  • Важно сохранить транспорт в работе

Для логистики это критично: простой грузовика — прямые убытки, поэтому быстрый доступ к деньгам часто важнее низкой ставки.

Сравнение с банковским кредитом

Критерий Автоломбард Банк
Скорость 1–2 часа От 3 дней
Документы Минимум Расширенный пакет
Кредитная история Не важна Критична

Какие грузовики принимаем в залог

  • Грузовые автомобили от 1.5 до 40 тонн
  • Фургоны и рефрижераторы
  • Самосвалы и спецтехника
  • Тягачи и автопоезда
  • Коммерческий транспорт с оборудованием

Требования и документы

  • ПТС и СТС
  • Паспорт владельца
  • Отсутствие ограничений и арестов
  • Исправное техническое состояние

Риски и нюансы

  • Ставка выше, чем в банке
  • Риск потери транспорта при просрочке
  • Внимательно читайте договор
  • Выбирайте проверенную компанию

Автоломбард «Автозайм» выдает займы владельцам грузового транспорта. Быстрое оформление, понятные условия, техника остается в работе.

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Мнение других экспертов

Кристина Лысенко
Кристина Лысенко

Автоломбард под залог грузового автомобиля в — это практичный инструмент для быстрого привлечения средств без остановки бизнеса. Ключевую роль играет корректная оценка транспорта и юридическая чистота сделки: именно это позволяет сохранить грузовик в работе и одновременно получить ликвидность. Такой формат особенно эффективен для перевозчиков и компаний, где простой техники напрямую влияет на прибыль.

Как получить займ под залог грузового автомобиля

1
Заявка онлайн или по телефону Оставьте заявку и укажите параметры грузового автомобиля: марку, модель, год выпуска и состояние. Специалист рассчитает предварительную сумму займа.
2
Осмотр и проверка грузовика Проводится проверка технического состояния, документов (ПТС, СТС) и юридической чистоты. На этом этапе определяется точная сумма займа.
3
Подписание договора Оформляется договор займа и залога. Возможен вариант под ПТС, при котором грузовик остаётся у владельца и продолжает использоваться в работе.
4
Получение денежных средств Деньги выдаются наличными или переводятся на банковский счёт. Вся процедура занимает в среднем 1–2 часа.

Часто задаваемые вопросы

Да, при оформлении займа под залог ПТС автомобиль остаётся у владельца и продолжает использоваться в работе.
В среднем 1–2 часа с момента обращения до получения денег.
Грузовики, тягачи, фургоны, самосвалы, рефрижераторы и другой коммерческий транспорт в исправном состоянии.
Сумма зависит от рыночной стоимости, состояния, года выпуска и ликвидности грузового автомобиля.
Да, доступен как наличный, так и безналичный перевод, включая расчётный счёт.