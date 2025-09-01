Автоломбард под залог грузового автомобиля — деньги за 1–2 часа

Автоломбард под залог грузового автомобиля — займ под залог грузовика, фургона или коммерческого транспорта. Пополнить оборотку, отремонтировать технику или закрыть кассовый разрыв без продажи машины.

Кратко об услуге

Сумма займа: до 70–80% от стоимости грузовика

Срок: 1–60 месяцев

Ставка: от 3–4% в месяц

Скорость получения: 1–2 часа

Авто: можно оставить у себя при залоге ПТС

Документы: ПТС, СТС, паспорт

Особенности займа под грузовой транспорт

Грузовики стабильно востребованы на рынке — высокая ликвидность

Суммы выше, чем по легковым авто

При залоге ПТС техника остается в работе

Решение без сложной банковской проверки

Условия займа

Параметр Условия Комментарий Сумма до 80% Зависит от состояния и ликвидности Ставка от 3–4% в месяц Индивидуально Срок 1–60 месяцев Можно продлить Формат ПТС / авто С сохранением или без

Как формируется сумма займа под грузовик

Сумму считаем индивидуально. Учитываем не только рыночную стоимость, но и коммерческую ценность транспорта — для грузовиков это особенно важно, потому что они приносят прибыль.

Марка и модель — ликвидные модели оцениваются выше

Год выпуска — влияет на остаточную стоимость

Техническое состояние — двигатель, КПП, рама

Тип транспорта — тягачи, рефрижераторы и спецтехника ценятся выше

Дополнительное оборудование — увеличивает сумму

Юридическая чистота — отсутствие ограничений

В большинстве случаев сумма займа — до 70–80% от рыночной стоимости. Точное значение определяем после проверки.

Когда автоломбард выгоднее банка

Автоломбард не заменяет банк, но в некоторых ситуациях работает быстрее и проще, особенно для бизнеса.

Деньги нужны в течение дня

Нет времени собирать документы

Были отказы по кредитной истории

Важно сохранить транспорт в работе

Для логистики это критично: простой грузовика — прямые убытки, поэтому быстрый доступ к деньгам часто важнее низкой ставки.

Сравнение с банковским кредитом

Критерий Автоломбард Банк Скорость 1–2 часа От 3 дней Документы Минимум Расширенный пакет Кредитная история Не важна Критична

Какие грузовики принимаем в залог

Грузовые автомобили от 1.5 до 40 тонн

Фургоны и рефрижераторы

Самосвалы и спецтехника

Тягачи и автопоезда

Коммерческий транспорт с оборудованием

Требования и документы

ПТС и СТС

Паспорт владельца

Отсутствие ограничений и арестов

Исправное техническое состояние

Риски и нюансы

Ставка выше, чем в банке

Риск потери транспорта при просрочке

Внимательно читайте договор

Выбирайте проверенную компанию

Автоломбард «Автозайм» выдает займы владельцам грузового транспорта. Быстрое оформление, понятные условия, техника остается в работе.