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Создано: 01.09.2025
Обновлено: 29.05.2026

Мнение эксперта

Алеся Мирная

Алеся Мирная - "Моя задача — сделать так, чтобы цифры в договоре работали на вас". Окончила РАНХиГС по специальности "Налоги и налогообложение", и уже более 10 лет следит за тем, чтобы даже сложные финансовые вопросы решались просто. Как кредитный специалист компании "Автозайм", отвечает за грамотный подбор условий и чистоту сделки.

Финансирование в мотоломбарде: быстро и удобно

Займ под залог мотоцикла — владелец мототехники получает деньги, передавая в залог только документы на транспорт. Мотоцикл остается у вас. Продолжаете пользоваться в обычном режиме.

Почему мотоциклы принимаются в залог

Мототехника ликвидна и имеет понятную рыночную стоимость:

  • Постоянный спрос — мотоциклы востребованы круглый год
  • Прозрачная оценка — рыночная цена определяется легко
  • Компактность — не нужны спецусловия для хранения документов

Процесс получения займа

  1. Оценка. Осмотр технического состояния, проверка оригинальности деталей, определение рыночной стоимости, юридическая проверка документов.
  2. Сумма займа. До 80% от рыночной стоимости. Учитываем марку, модель, год выпуска, состояние, наличие оригинальных деталей.
  3. Документы. Договор займа, договор залога ПТС, акт приема-передачи документов.
  4. Деньги. Наличные или на карту. ПТС остается у нас на хранении. Мотоцикл у вас.

Какие виды мототехники принимаем

  • Спортивные мотоциклы — все модели и классы
  • Круизёры и чопперы — американские, японские, европейские
  • Эндуро и кроссовые — для города и бездорожья
  • Классические модели — дорожные мотоциклы
  • Скутеры и мопеды — любой кубатуры

Преимущества

  • Мотоцикл остается с вами — продолжаете ездить
  • Быстрое оформление — 30–60 минут
  • Минимум документов — паспорт и ПТС
  • Кредитная история не важна
  • Конфиденциально — без справок о доходах

Пример расчета

  • Модель: Yamaha YZF-R6
  • Год выпуска: 2019
  • Стоимость: 600 000 руб.
  • Сумма займа: 420 000 руб. (70%)
  • Ежемесячный платеж: от 16 800 руб. (при 4%)

Важные условия

  • Мотоцикл должен быть на ходу
  • Оригинальные документы — ПТС, СТС
  • Действующий полис ОСАГО
  • Нет арестов и других залогов

Кому подходит

  • Мотоэнтузиастам — тюнинг, экипировка
  • Сезонным райдерам — финансирование вне сезона
  • Срочные нужды — лечение, ремонт, путешествия
  • Бизнес — пополнение оборотных средств
  • Студентам — оплата образования

Сравнение с другими вариантами

Критерий Под ПТС мотоцикла Банковский кредит
Мотоцикл остается с вами Да Нет
Скорость оформления 30–60 минут 3–7 дней
Процентная ставка От 2% в месяц От 15% годовых
Необходимые документы Паспорт + ПТС Полный пакет

Компания «Автозайм» предлагает условия для мотоциклистов:

  • Разбираемся в специфике мототехники
  • Оцениваем байк адекватно рынку
  • Гибкие условия погашения
  • Консультации по залогу

Получить деньги под залог мотоцикла можно без расставания с ним. Оставьте заявку — специалист свяжется и бесплатно проконсультирует.

4.9
из 5
34 оценок
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Мнение других экспертов

Кристина Лысенко
Кристина Лысенко

Займ под залог мототехники — это точечный финансовый инструмент, который чаще используют не из-за отсутствия денег, а из-за необходимости быстро закрыть краткосрочную задачу без продажи актива. Здесь важнее не скорость, а адекватность оценки и условий: переоценённая техника даёт риск переплаты, недооценённая — потери ликвидности для владельца.

Как получить займ под залог мототехники

1
Заявка онлайн или по телефону Оставьте заявку и укажите тип мототехники: мотоцикл, квадроцикл, скутер или другую технику. Специалист быстро рассчитает предварительную сумму займа.
2
Осмотр и проверка Проводится осмотр техники и проверка документов (ПТС, СТС). Оценивается техническое состояние, пробег и рыночная ликвидность модели.
3
Оформление договора Заключается договор займа и залога ПТС. Мототехника остаётся у владельца, вы сохраняете право пользования без ограничений.
4
Получение денег Деньги выдаются наличными или переводом на карту. Вся процедура занимает 30–60 минут без сложных проверок и ожидания.

Часто задаваемые вопросы

Да, в большинстве случаев оформляется займ под ПТС, при котором мотоцикл или другая техника остаётся у владельца и может использоваться без ограничений.
На сумму влияет модель, год выпуска, техническое состояние, пробег и ликвидность на рынке. Чем популярнее и лучше состояние — тем выше возможный процент от стоимости.
Да, это один из самых быстрых способов получить деньги — оформление занимает от 30 до 60 минут без длительных проверок.
Основные риски связаны с условиями договора: важно учитывать ставку, порядок начисления процентов, штрафы и условия возврата ПТС.
Да, большинство мотоломбардов позволяют досрочное погашение с пересчётом процентов за фактический срок пользования деньгами.