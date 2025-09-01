Алеся Мирная - "Моя задача — сделать так, чтобы цифры в договоре работали на вас". Окончила РАНХиГС по специальности "Налоги и налогообложение", и уже более 10 лет следит за тем, чтобы даже сложные финансовые вопросы решались просто. Как кредитный специалист компании "Автозайм", отвечает за грамотный подбор условий и чистоту сделки.
Займ под залог мотоцикла — владелец мототехники получает деньги, передавая в залог только документы на транспорт. Мотоцикл остается у вас. Продолжаете пользоваться в обычном режиме.
Мототехника ликвидна и имеет понятную рыночную стоимость:
|Критерий
|Под ПТС мотоцикла
|Банковский кредит
|Мотоцикл остается с вами
|Да
|Нет
|Скорость оформления
|30–60 минут
|3–7 дней
|Процентная ставка
|От 2% в месяц
|От 15% годовых
|Необходимые документы
|Паспорт + ПТС
|Полный пакет
Компания «Автозайм» предлагает условия для мотоциклистов:
Получить деньги под залог мотоцикла можно без расставания с ним. Оставьте заявку — специалист свяжется и бесплатно проконсультирует.
Займ под залог мототехники — это точечный финансовый инструмент, который чаще используют не из-за отсутствия денег, а из-за необходимости быстро закрыть краткосрочную задачу без продажи актива. Здесь важнее не скорость, а адекватность оценки и условий: переоценённая техника даёт риск переплаты, недооценённая — потери ликвидности для владельца.
Настоящим я, действуя своей волей и в своем интересе, даю согласие ИП Ковтун С.В. ИНН 230608247870 на обработку моих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Нажимая кнопку «Принимаю соглашение», я подтверждаю, что ознакомлен с условиями обработки персональных данных и даю свое согласие на их обработку.
При переходе с сайта в Telegram вы АВТОМАТИЧЕСКИ даёте согласие на обработку персональных данных