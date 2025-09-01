Финансирование в мотоломбарде: быстро и удобно

Займ под залог мотоцикла — владелец мототехники получает деньги, передавая в залог только документы на транспорт. Мотоцикл остается у вас. Продолжаете пользоваться в обычном режиме.

Почему мотоциклы принимаются в залог

Мототехника ликвидна и имеет понятную рыночную стоимость:

Постоянный спрос — мотоциклы востребованы круглый год

Прозрачная оценка — рыночная цена определяется легко

Компактность — не нужны спецусловия для хранения документов

Процесс получения займа

Оценка. Осмотр технического состояния, проверка оригинальности деталей, определение рыночной стоимости, юридическая проверка документов. Сумма займа. До 80% от рыночной стоимости. Учитываем марку, модель, год выпуска, состояние, наличие оригинальных деталей. Документы. Договор займа, договор залога ПТС, акт приема-передачи документов. Деньги. Наличные или на карту. ПТС остается у нас на хранении. Мотоцикл у вас.

Какие виды мототехники принимаем

Спортивные мотоциклы — все модели и классы

Круизёры и чопперы — американские, японские, европейские

Эндуро и кроссовые — для города и бездорожья

Классические модели — дорожные мотоциклы

Скутеры и мопеды — любой кубатуры

Преимущества

Мотоцикл остается с вами — продолжаете ездить

Быстрое оформление — 30–60 минут

Минимум документов — паспорт и ПТС

Кредитная история не важна

Конфиденциально — без справок о доходах

Пример расчета

Модель: Yamaha YZF-R6

Год выпуска: 2019

Стоимость: 600 000 руб.

Сумма займа: 420 000 руб. (70%)

Ежемесячный платеж: от 16 800 руб. (при 4%)

Важные условия

Мотоцикл должен быть на ходу

Оригинальные документы — ПТС, СТС

Действующий полис ОСАГО

Нет арестов и других залогов

Кому подходит

Мотоэнтузиастам — тюнинг, экипировка

Сезонным райдерам — финансирование вне сезона

Срочные нужды — лечение, ремонт, путешествия

Бизнес — пополнение оборотных средств

Студентам — оплата образования

Сравнение с другими вариантами

Критерий Под ПТС мотоцикла Банковский кредит Мотоцикл остается с вами Да Нет Скорость оформления 30–60 минут 3–7 дней Процентная ставка От 2% в месяц От 15% годовых Необходимые документы Паспорт + ПТС Полный пакет

Компания «Автозайм» предлагает условия для мотоциклистов:

Разбираемся в специфике мототехники

Оцениваем байк адекватно рынку

Гибкие условия погашения

Консультации по залогу

Получить деньги под залог мотоцикла можно без расставания с ним. Оставьте заявку — специалист свяжется и бесплатно проконсультирует.