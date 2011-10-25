Автоломбард для юр. лиц в Москве

Ставка от 2,09% в месяц без переплат и ожидания. Удобное досрочное погашение. Даже если отказали банки. Только ПТС, СТС, паспорт.
Одобрение после рассмотрения заявки и пакета документов занимает не более часа
Оставьте заявку любым способом, мы свяжемся с Вами в течение 2 минут
Выдача денежных средств
удобным способом
Подписывайтесь на нас в социальных сетях
В условиях растущей потребности в финансировании, автоломбарды становятся всё более востребованным решением для предоставления займов под залог автомобилей. Особенно выделяется сегмент финансовых учреждений, ориентированных на юридических лиц.
Наш автоломбард для предпринимателей в Москве предоставляет ряд преимуществ. Процесс оформления займа под залог транспортного средства обладает простотой и оперативностью. Отличительной чертой является минимальный пакет документов, не требующий справок о доходах или поручительств третьих лиц.
Заемщикам предоставляется возможность выбора срока займа, а также пролонгации кредитного договора при выполнении условий. Сумма займа может достигать до 90% от рыночной стоимости автомобиля, что обеспечивает широкие возможности для финансирования различных потребностей.
Оформление займа включает этапы подачи заявки, проведения оценки транспортного средства, заключения кредитного договора и получения денежных средств. Весь процесс занимает минимум времени, обычно не более 30 минут - 1 часа.
Наш автоломбард для юридических лиц и ИП предоставляет удобные и выгодные условия, позволяя компаниям быстро решать финансовые вопросы без лишних трудностей.