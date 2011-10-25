Многие автопроизводители предлагают обивку салонов из кожи наппа. Что это за материал? Разбираемся!
Что это такое?
Кожа наппа – это специально обработанная кожа, отличающаяся:
• Мягкостью
• Высокой плотностью
• Отличной паропроницаемостью ️
• Мелкозернистой текстурой
• Глянцевым или матовым верхним слоем
История
Название "кожа наппа" происходит от долины реки Напа в Калифорнии. С 1869 года Sawyer Tanning Company начала использовать этот метод. Сегодня кожа наппа популярна у BMW, Porsche и Mercedes-Benz.
️ Характеристики
• Мягкость и упругость
• Толщина: 0,4-1,5 мм
• Высокая прочность и растяжимость
• Возможность глубокого окрашивания
Виды кожи наппа
• Натуральная
• Экокожа ️
• Перфорированная
Уход
• Избегайте промокания и горячей воды
• Чистите слегка теплым мыльным раствором
• Удаляйте загрязнения мягкой щеткой или губкой
• Кожа наппа – это сочетание красоты и практичности. Любите свои автомобили и аксессуары из наппы – они того стоят! ️
Компания "Автозайм" заботится о вашем комфорте и предлагает удобные займы под залог ПТС. Если вы планируете улучшить интерьер своего автомобиля, включая установку роскошной кожи наппа, обращайтесь к нам для получения быстрого и выгодного финансирования. Мы всегда готовы помочь вам поддерживать ваш автомобиль в отличном состоянии!