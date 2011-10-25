Многие автопроизводители предлагают обивку салонов из кожи наппа. Что это за материал? Разбираемся!

Что это такое?

Кожа наппа – это специально обработанная кожа, отличающаяся:

• Мягкостью

• Высокой плотностью

• Отличной паропроницаемостью ️

• Мелкозернистой текстурой

• Глянцевым или матовым верхним слоем

История

Название "кожа наппа" происходит от долины реки Напа в Калифорнии. С 1869 года Sawyer Tanning Company начала использовать этот метод. Сегодня кожа наппа популярна у BMW, Porsche и Mercedes-Benz.

️ Характеристики

• Мягкость и упругость

• Толщина: 0,4-1,5 мм

• Высокая прочность и растяжимость

• Возможность глубокого окрашивания

Виды кожи наппа

• Натуральная

• Экокожа ️

• Перфорированная

Уход

• Избегайте промокания и горячей воды

• Чистите слегка теплым мыльным раствором

• Удаляйте загрязнения мягкой щеткой или губкой

• Кожа наппа – это сочетание красоты и практичности. Любите свои автомобили и аксессуары из наппы – они того стоят! ️

Компания "Автозайм" заботится о вашем комфорте и предлагает удобные займы под залог ПТС. Если вы планируете улучшить интерьер своего автомобиля, включая установку роскошной кожи наппа, обращайтесь к нам для получения быстрого и выгодного финансирования. Мы всегда готовы помочь вам поддерживать ваш автомобиль в отличном состоянии!