Прокачка тормозов: всё, что нужно знать!
Комфорт и безопасность на дороге начинаются с исправных тормозов. А чтобы они работали на максимум — их нужно правильно прокачать. Как это сделать? Ловите краткий гайд
Что это вообще такое?
Прокачка тормозов — это удаление воздуха из системы, чтобы педаль стала отзывчивой, а торможение — чётким. Воздух может попасть внутрь после замены колодок, дисков или даже тормозной жидкости.
Когда пора прокачивать:
- Педаль стала "ватной";
- Делали ремонт тормозной системы;
- Заменяли тормозуху.
Как прокачать тормоза:
- Заливаем тормозную жидкость до max;
- Подключаем шланг к штуцеру и опускаем второй конец в ёмкость с жидкостью;
- Помощник жмёт педаль → вы открываете клапан → выходят пузырьки;
- Закрываем клапан → повторяем по кругу, пока пузырей не останется.
‼️ Повторяем для каждого колеса!
Передние и задние — одинаково. С ABS — чуть замороченнее:
- Отключаем питание, сбрасываем давление;
- Прокачиваем, следим за сигналом ABS.
Если лампа потухла — успех!
А можно без помощника?
Можно, но неудобно. Придётся ловко фиксировать педаль и трубку. Лучше — вдвоём или в сервис.
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