Прокачка тормозов: всё, что нужно знать!

Комфорт и безопасность на дороге начинаются с исправных тормозов. А чтобы они работали на максимум — их нужно правильно прокачать. Как это сделать? Ловите краткий гайд

Что это вообще такое?

Прокачка тормозов — это удаление воздуха из системы, чтобы педаль стала отзывчивой, а торможение — чётким. Воздух может попасть внутрь после замены колодок, дисков или даже тормозной жидкости.

Когда пора прокачивать:

- Педаль стала "ватной";

- Делали ремонт тормозной системы;

- Заменяли тормозуху.

Как прокачать тормоза:

- Заливаем тормозную жидкость до max;

- Подключаем шланг к штуцеру и опускаем второй конец в ёмкость с жидкостью;

- Помощник жмёт педаль → вы открываете клапан → выходят пузырьки;

- Закрываем клапан → повторяем по кругу, пока пузырей не останется.

‼️ Повторяем для каждого колеса!

Передние и задние — одинаково. С ABS — чуть замороченнее:

- Отключаем питание, сбрасываем давление;

- Прокачиваем, следим за сигналом ABS.

Если лампа потухла — успех!

А можно без помощника?

Можно, но неудобно. Придётся ловко фиксировать педаль и трубку. Лучше — вдвоём или в сервис.

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