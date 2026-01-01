Отсрочка платежей по займам на весь период службы. Без штрафов и пени
Кредитные каникулы – это особый период, в течение которого заемщик имеет возможность не производить или снизить размер ежемесячных платежей по кредиту. Кредитор (МФО) не имеет права отказать в предоставлении такой возможности при соблюдении всех установленных требований, и это обеспечивается законом. Важно отметить, что в период каникул, кредитная история заемщика не ухудшается, штрафы за просроченные платежи не начисляются, и залог, если имеется, не подлежит обращению к взысканию.
Кредитные каникулы предоставляются участникам специальной военной операции (СВО), а именно:
Кроме того, кредитные каникулы распространяются и на членов их семей, таких как супруги, совершеннолетние дети с инвалидностью, полученной до 18 лет, и дети до 23 лет, которые учатся очно и заключили договор займа до мобилизации члена своей семьи.
Льготный период предоставляется по всем видам потребительских кредитов для физических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП), включая ипотечные кредиты, автокредиты и кредитные карты. Важное условие - договор кредита должен быть заключен до момента мобилизации или участия в специальной военной операции (СВО).
Кредитные каникулы предоставляются на весь период службы по мобилизации, контракту или участия в специальной военной операции (СВО), а также дополнительно на 30 дней. Если заемщик находится на лечении, срок каникул может быть продлен на этот период. Льготный период начинается с даты, указанной заемщиком в обращении, но не ранее 21 сентября 2022 года.
Вы можете обратиться за кредитными каникулами в течение срока действия договора, но ваш запрос должен быть подан не позже 31 декабря 2023 года.
Нужно подать заявление кредитору — по телефону, обычной или электронной почте. Способ связи указан в кредитном договоре. Или можно уточнить в МФО.
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Для получения кредитных каникул необходимы следующие документы: подтверждение участия в специальной военной операции (СВО), которые может запросить МФО у Министерства обороны. А также, для членов семьи, дополнительно потребуется предоставить документы, подтверждающие их родственные связи.
Срок кредита продлевается на время, которое было использовано в качестве кредитных каникул. Ежемесячные платежи останутся неизменными, но кредитор предоставит новый график погашения, учитывая дополнительное время, добавленное к сроку кредита во время каникул.
✔️ Проценты:
На сумму основного долга (ОД), включенную в текущие платежи, начисляются проценты по процентной ставке, которая составляет 2/3 от среднерыночного значения полной стоимости кредита (займа) на день подачи заемщиком запроса.
✔️ Неустойка (штрафы, пени) – не начисляются.
Сумма неустойки, не уплаченная до начала льготного периода, фиксируется на день начала этого периода.
Долг будет полностью списан, если заемщик погибнет или станет инвалидом I группы. Также долг будет списан для членов его семьи. Это правило применяется в случаях, произошедших с 24 февраля 2022 года.
Дополнительные разъяснения от Банка России:
✔️ Кроме того, если члены семьи обращаются за кредитными каникулами и заключили договор займа до мобилизации члена семьи, они должны предоставить следующие документы:
✔️ С 23 ноября 2022 года факт мобилизации можно будет подтвердить также через налоговую инспекцию. По запросу заемщика, налоговая инспекция предоставит информацию, которая будет считаться достаточным документом для предоставления кредитных каникул.
Менеджер свяжется с Вами по телефону. Будьте готовы назвать паспортные данные владельца автомобиля.
Кредитные каникулы предоставляются в соответствии с федеральным законом и не могут быть отклонены кредитором при соблюдении всех условий.
Для оформления кредитных каникул потребуются документы, подтверждающие участие в СВО или мобилизацию. Список документов уточняйте у менеджера.
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