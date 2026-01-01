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Кредитные каникулы
для участников СВО

Отсрочка платежей по займам на весь период службы. Без штрафов и пени

0%
штрафов и пени
30 дней
дополнительно
2023
до 31 декабря

Часто задаваемые вопросы

Кредитные каникулы – это особый период, в течение которого заемщик имеет возможность не производить или снизить размер ежемесячных платежей по кредиту. Кредитор (МФО) не имеет права отказать в предоставлении такой возможности при соблюдении всех установленных требований, и это обеспечивается законом. Важно отметить, что в период каникул, кредитная история заемщика не ухудшается, штрафы за просроченные платежи не начисляются, и залог, если имеется, не подлежит обращению к взысканию.

Кредитные каникулы предоставляются участникам специальной военной операции (СВО), а именно:

  • Мобилизованным гражданам;
  • Военнослужащим по контракту и в войсках национальной гвардии;
  • Сотрудникам спасательных воинских формирований МЧС, военной прокуратуры и других органов, указанных в п. 6 ст. 1 закона «Об обороне»;
  • Сотрудникам погранслужбы, находящимся на территории России и обеспечивающим проведение СВО;
  • Добровольцам, заключившим контракты.

Кроме того, кредитные каникулы распространяются и на членов их семей, таких как супруги, совершеннолетние дети с инвалидностью, полученной до 18 лет, и дети до 23 лет, которые учатся очно и заключили договор займа до мобилизации члена своей семьи.

Льготный период предоставляется по всем видам потребительских кредитов для физических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП), включая ипотечные кредиты, автокредиты и кредитные карты. Важное условие - договор кредита должен быть заключен до момента мобилизации или участия в специальной военной операции (СВО).

Кредитные каникулы предоставляются на весь период службы по мобилизации, контракту или участия в специальной военной операции (СВО), а также дополнительно на 30 дней. Если заемщик находится на лечении, срок каникул может быть продлен на этот период. Льготный период начинается с даты, указанной заемщиком в обращении, но не ранее 21 сентября 2022 года.

Вы можете обратиться за кредитными каникулами в течение срока действия договора, но ваш запрос должен быть подан не позже 31 декабря 2023 года.

Нужно подать заявление кредитору — по телефону, обычной или электронной почте. Способ связи указан в кредитном договоре. Или можно уточнить в МФО.

Способы связи: E-mail: marketolog@carzaem.ru, номер телефона: +7 961 301 45 55, Telegram: @carzaemru_bot.

Для получения кредитных каникул необходимы следующие документы: подтверждение участия в специальной военной операции (СВО), которые может запросить МФО у Министерства обороны. А также, для членов семьи, дополнительно потребуется предоставить документы, подтверждающие их родственные связи.

Срок кредита продлевается на время, которое было использовано в качестве кредитных каникул. Ежемесячные платежи останутся неизменными, но кредитор предоставит новый график погашения, учитывая дополнительное время, добавленное к сроку кредита во время каникул.

✔️ Проценты:

На сумму основного долга (ОД), включенную в текущие платежи, начисляются проценты по процентной ставке, которая составляет 2/3 от среднерыночного значения полной стоимости кредита (займа) на день подачи заемщиком запроса.

  • сумма процентов фиксируется на момент окончания льготного периода;
  • сумма процентов, не оплаченная до начала льготного периода, фиксируется на день начала этого периода;
  • после окончания льготного периода, начисленные проценты во время этого периода оплачиваются после погашения начисленных процентов и других сумм, возникших до начала льготного периода.

✔️ Неустойка (штрафы, пени) – не начисляются.

Сумма неустойки, не уплаченная до начала льготного периода, фиксируется на день начала этого периода.

Долг будет полностью списан, если заемщик погибнет или станет инвалидом I группы. Также долг будет списан для членов его семьи. Это правило применяется в случаях, произошедших с 24 февраля 2022 года.

Дополнительные разъяснения от Банка России:

  • любое лицо может обратиться от имени заемщика с требованием о предоставлении кредитных каникул, если у него есть доверенность, даже просто письменная;
  • если заемщик, обращаясь за кредитными каникулами, может подтвердить, что на его счет поступили денежные средства в качестве выплат военнослужащему, этого будет достаточно для предоставления кредитных каникул;
  • любое третье лицо, обладающее доверенностью, может предоставить документы, подтверждающие участие заемщика в военной операции.
  • выписка из приказа командира военной части;
  • выписка из приказа военного комиссариата о призыве на военную службу.

✔️ Кроме того, если члены семьи обращаются за кредитными каникулами и заключили договор займа до мобилизации члена семьи, они должны предоставить следующие документы:

  • супруг должен предоставить свидетельство о заключении брака;
  • несовершеннолетние дети должны предоставить свидетельство о рождении или об усыновлении;
  • для детей старше 18 лет, ставших инвалидами до 18 лет, требуется свидетельство о рождении или об усыновлении, а также справка, подтверждающая факт установления инвалидности, выданная ФГУ медико-социальной экспертизы по утвержденной спецорганом форме;
  • для детей в возрасте до 23 лет, обучающихся в образовательных организациях по очной форме обучения, требуется свидетельство о рождении/усыновлении и справка с места учебы;
  • для иждивенцев необходим акт органа опеки и попечительства о назначении военнослужащего опекуном или попечителем, а также решение суда об установлении факта нахождения на иждивении у военнослужащего.

✔️ С 23 ноября 2022 года факт мобилизации можно будет подтвердить также через налоговую инспекцию. По запросу заемщика, налоговая инспекция предоставит информацию, которая будет считаться достаточным документом для предоставления кредитных каникул.

Оформить заявку на займ

Менеджер свяжется с Вами по телефону. Будьте готовы назвать паспортные данные владельца автомобиля.

Важно знать

Кредитные каникулы предоставляются в соответствии с федеральным законом и не могут быть отклонены кредитором при соблюдении всех условий.

Документы

Для оформления кредитных каникул потребуются документы, подтверждающие участие в СВО или мобилизацию. Список документов уточняйте у менеджера.