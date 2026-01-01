Кредитные каникулы

Нужно подать заявление кредитору — по телефону, обычной или электронной почте. Способ связи указан в кредитном договоре. Или можно уточнить в МФО .

Способы связи: E-mail: marketolog@carzaem.ru, номер телефона: +7 961 301 45 55, Telegram: @carzaemru_bot.