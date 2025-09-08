Диана Давитян - "Финансы — моя профессия и зона экспертизы". Окончила РАНХиГС по специальности "Экономика". В отрасли больше 10 лет: прошла путь от теории к практике, чтобы сегодня помогать людям разбираться в кредитах без страха и заблуждений. В компании "Автозайм" отвечает за то, чтобы каждому заёмщику были понятны условия, комфортен процесс и надёжен результат.
Деньги под залог ПТС автомобиля для юридических лиц — компания получает оборотные средства под залог корпоративного транспорта. Автомобили остаются в эксплуатации, бизнес работает без перерыва.
Безналичный расчет
Корпоративный транспорт
Для юридических лиц:
Для ИП:
|Критерий
|Займ под залог ПТС
|Банковский кредит
|Срок рассмотрения
|1 день
|От 1 недели
|Пакет документов
|Минимальный
|Полный пакет
|Кредитная история
|Не важна
|Критически важна
|Залог
|Только ПТС
|Залог + поручители
|Автомобиль у владельца
|Да
|Да
Автозайм — финансирование под залог корпоративного транспорта. Быстрое одобрение, автомобили остаются в работе. Полный пакет бухгалтерских документов. Оставьте заявку.
Денежные средства под залог ПТС для юридических лиц — это инструмент оперативного пополнения оборотных средств без вывода транспорта из эксплуатации. Ключевые факторы безопасной сделки для бизнеса: юридическая чистота залога, корректная оценка рыночной стоимости автопарка и прозрачность договорных отношений с подтверждением всех операций бухгалтерскими документами. Такой подход позволяет компаниям сохранить мобильность и не останавливать операционную деятельность.
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