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Частным лицам Для юридических лиц Грузовой транспорт
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Создано: 08.09.2025
Обновлено: 29.05.2026

Мнение эксперта

Диана Давитян

Диана Давитян - "Финансы — моя профессия и зона экспертизы". Окончила РАНХиГС по специальности "Экономика". В отрасли больше 10 лет: прошла путь от теории к практике, чтобы сегодня помогать людям разбираться в кредитах без страха и заблуждений. В компании "Автозайм" отвечает за то, чтобы каждому заёмщику были понятны условия, комфортен процесс и надёжен результат.

Деньги под залог ПТС для юридических лиц — финансирование без остановки бизнес-процессов

Деньги под залог ПТС автомобиля для юридических лиц — компания получает оборотные средства под залог корпоративного транспорта. Автомобили остаются в эксплуатации, бизнес работает без перерыва.

Кратко об услуге

  • Сумма займа: до 5 000 000 рублей
  • Срок: от 1 месяца до 5 лет
  • Ставка: от 2% в месяц
  • Скорость получения: 1 рабочий день
  • Автомобили: остаются в эксплуатации компании
  • Формат: безналичный расчет на счет

Особенности услуги для бизнеса

Безналичный расчет

  • Зачисление на расчетный счет компании
  • Полный пакет бухгалтерских документов
  • Работа с НДС и без НДС

Корпоративный транспорт

  • Легковые служебные автомобили
  • Грузовой транспорт
  • Спецтехника и коммерческий транспорт

Требования к заемщику

  • Юридическое лицо или ИП, зарегистрированное в РФ
  • Автомобиль на балансе компании
  • Отсутствие арестов и обременений на транспорт

Требования к автомобилю

  • Собственность подтверждена ПТС
  • Исправное техническое состояние
  • Действующий полис ОСАГО
  • Отсутствие запретов на регистрационные действия

Какие документы нужны

Для юридических лиц:

  • Учредительные документы
  • Выписка из ЕГРЮЛ
  • Приказ о назначении директора
  • Документы на транспортное средство (ПТС, СТС)

Для ИП:

  • Выписка из ЕГРИП
  • Паспорт ИП
  • Документы на транспортное средство

Пример расчета для бизнеса

  • Автопарк: 3 служебных автомобиля
  • Общая стоимость: 6 000 000 ₽
  • Сумма займа: 4 200 000 ₽ (70%)
  • Ставка: 2,5% в месяц
  • Ежемесячный платеж: 105 000 ₽

Сравнение с банковским кредитом

Критерий Займ под залог ПТС Банковский кредит
Срок рассмотрения 1 день От 1 недели
Пакет документов Минимальный Полный пакет
Кредитная история Не важна Критически важна
Залог Только ПТС Залог + поручители
Автомобиль у владельца Да Да

Ключевые преимущества для бизнеса

  • Авто в эксплуатации — не прерываем рабочий процесс
  • Безналичный расчет — полная бухгалтерская отчетность
  • Любая кредитная история — не влияет на решение
  • Срочное финансирование — решение за 1 день
  • Техника на балансе — работаем с любыми формами собственности

Целевое использование средств

  • Пополнение оборотных средств
  • Закупка сырья и материалов
  • Выплата заработной платы
  • Уплата налогов и сборов
  • Развитие и расширение бизнеса

Для кого предназначено

  • Логистические компании
  • Строительные организации
  • Сельхозпредприятия
  • Таксопарки и транспортные компании
  • Производственные предприятия

Финансирование под залог ПТС для бизнеса в Автозайм

Автозайм — финансирование под залог корпоративного транспорта. Быстрое одобрение, автомобили остаются в работе. Полный пакет бухгалтерских документов. Оставьте заявку.

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Мнение других экспертов

Кристина Лысенко
Кристина Лысенко

Денежные средства под залог ПТС для юридических лиц — это инструмент оперативного пополнения оборотных средств без вывода транспорта из эксплуатации. Ключевые факторы безопасной сделки для бизнеса: юридическая чистота залога, корректная оценка рыночной стоимости автопарка и прозрачность договорных отношений с подтверждением всех операций бухгалтерскими документами. Такой подход позволяет компаниям сохранить мобильность и не останавливать операционную деятельность.

Как получить финансирование для бизнеса под залог ПТС

1
Оставьте заявку Заполните форму на сайте или свяжитесь с менеджером. Укажите данные компании и транспорта.
2
Предоставьте документы Направьте учредительные документы, выписку ЕГРЮЛ/ЕГРИП и ПТС на автомобили.
3
Оценка и проверка Специалист оценивает рыночную стоимость транспорта и проверяет юридическую чистоту.
4
Подпишите договор Заключается договор займа и залога ПТС. Автомобили остаются в эксплуатации компании.
5
Получите финансирование Деньги перечисляются на расчетный счет компании. Предоставляем полный пакет бухгалтерских документов.

Часто задаваемые вопросы

Займ доступен для ООО, АО, ЗАО, а также индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на территории РФ. Транспорт должен находиться на балансе компании.
Максимальная сумма займа составляет до 5 000 000 рублей. Точный размер зависит от рыночной стоимости автомобилей, предоставляемых в залог.
Да, при оформлении займа под залог ПТС автомобили остаются у компании. Вы продолжаете использовать их в коммерческой деятельности.
Оформление и выдача займа занимают в среднем 1 рабочий день после предоставления полного пакета документов.
Средства перечисляются безналичным переводом на расчетный счет компании. Мы предоставляем полный пакет бухгалтерских документов для проведения операции.