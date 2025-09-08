Алеся Мирная - "Моя задача — сделать так, чтобы цифры в договоре работали на вас". Окончила РАНХиГС по специальности "Налоги и налогообложение", и уже более 10 лет следит за тем, чтобы даже сложные финансовые вопросы решались просто. Как кредитный специалист компании "Автозайм", отвечает за грамотный подбор условий и чистоту сделки.
Деньги под залог грузового авто — владельцы коммерческого транспорта получают заем под залог ПТС грузовика. Автомобиль остается в работе, вы продолжаете зарабатывать.
|Тип грузового авто
|Максимальный возраст
|Сумма займа
|Состояние
|Отечественные грузовики
|до 15 лет
|до 60–70% от стоимости
|На ходу, без критических повреждений
|Импортные грузовики
|до 20 лет
|до 70–80% от стоимости
|Допускаются мелкие дефекты, без критических повреждений
|Спецтранспорт
|до 15 лет
|до 60–70% от стоимости
|Рабочее состояние, исправное оборудование
В отдельных случаях рассматривается техника старше указанных сроков — при хорошем состоянии и высокой ликвидности.
|Критерий
|Займ под залог грузового авто
|Банковский кредит
|Скорость получения
|До 2 часов
|От 3–14 дней
|Грузовик в эксплуатации
|Да, остается у владельца
|Да
|Кредитная история
|Не требуется
|Обязательна
|Пакет документов
|Минимальный
|Расширенный
|Проверка оборотов
|Не требуется
|Обязательна
Автозайм — финансирование под залог грузового транспорта. Быстрое одобрение, грузовик остается в работе. Работаем с физлицами, ИП и юрлицами. Оставьте заявку.
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Займ под залог грузовых авто — это востребованный инструмент для транспортных компаний и частных перевозчиков, позволяющий получить оборотные средства без вывода техники из эксплуатации. Ключевые факторы безопасной сделки: проверка юридической чистоты автомобиля по базам ГИБДД (отсутствие арестов, ограничений), корректная оценка рыночной стоимости с учётом износа и пробега, а также прозрачность договора залога. Такой подход позволяет перевозчикам оперативно решать финансовые задачи — от ремонта автопарка до пополнения оборотных средств — не останавливая коммерческую деятельность.
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