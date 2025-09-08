Telegram
Частным лицам Для юридических лиц Грузовой транспорт
Офисы
Telegram
Создано: 08.09.2025
Обновлено: 29.05.2026

Мнение эксперта

Алеся Мирная

Алеся Мирная - "Моя задача — сделать так, чтобы цифры в договоре работали на вас". Окончила РАНХиГС по специальности "Налоги и налогообложение", и уже более 10 лет следит за тем, чтобы даже сложные финансовые вопросы решались просто. Как кредитный специалист компании "Автозайм", отвечает за грамотный подбор условий и чистоту сделки.

Деньги под залог грузового авто — финансирование для перевозчиков без остановки работы

Деньги под залог грузового авто — владельцы коммерческого транспорта получают заем под залог ПТС грузовика. Автомобиль остается в работе, вы продолжаете зарабатывать.

Кратко об услуге

  • Сумма займа: до 80% от рыночной стоимости авто
  • Срок: от 1 месяца до 2 лет
  • Ставка: от 2% в месяц
  • Скорость получения: до 2 часов
  • Автомобиль: остается у владельца в эксплуатации
  • Документы: паспорт, ПТС, СТС

Какие грузовики принимаем

  • Грузовые автомобили: от 1.5 до 40 тонн
  • Фургоны: цельнометаллические, изотермические
  • Самосвалы: дорожные, карьерные
  • Тягачи: седельные, для перевозки техники
  • Автоцистерны: для жидкостей и сыпучих материалов
  • Спецтранспорт: эвакуаторы, автовышки

Как это работает

  1. Консультация по телефону или онлайн. Свяжитесь с нами, получите предварительный расчет.
  2. Фото-оценка по документам и снимкам авто. Направьте фото ПТС, СТС и внешний вид грузовика для предварительной оценки.
  3. Визит в офис для осмотра и оформления. Приезжайте с документами и автомобилем для финальной проверки.
  4. Получение денег. После подписания договора — на карту или наличными.
  5. Возврат займа. Возвращаете деньги — получаете ПТС обратно.

Требования к заемщику

  • Граждане РФ от 18 лет
  • Индивидуальные предприниматели и юридические лица
  • Подтверждение права собственности на грузовой автомобиль

Требования к грузовому авто

  • Собственность подтверждена ПТС
  • Исправное техническое состояние (на ходу)
  • Отсутствие арестов, залогов и ограничений
  • Действующий полис ОСАГО
  • Оригиналы документов

Ограничения по возрасту и состоянию авто

Тип грузового авто Максимальный возраст Сумма займа Состояние
Отечественные грузовики до 15 лет до 60–70% от стоимости На ходу, без критических повреждений
Импортные грузовики до 20 лет до 70–80% от стоимости Допускаются мелкие дефекты, без критических повреждений
Спецтранспорт до 15 лет до 60–70% от стоимости Рабочее состояние, исправное оборудование

В отдельных случаях рассматривается техника старше указанных сроков — при хорошем состоянии и высокой ликвидности.

Какие документы нужны

  • Паспорт (для физических лиц)
  • ПТС (паспорт транспортного средства)
  • СТС (свидетельство о регистрации)
  • Для юрлиц и ИП: учредительные документы, выписка ЕГРЮЛ/ЕГРИП

Пример расчета

  • Грузовик: Mercedes Actros 2020 г.в.
  • Стоимость: 4 500 000 ₽
  • Сумма займа: 3 600 000 ₽ (80%)
  • Ставка: 4% в месяц
  • Ежемесячный платеж: от 144 000 ₽

Сравнение с банковским кредитом

Критерий Займ под залог грузового авто Банковский кредит
Скорость получения До 2 часов От 3–14 дней
Грузовик в эксплуатации Да, остается у владельца Да
Кредитная история Не требуется Обязательна
Пакет документов Минимальный Расширенный
Проверка оборотов Не требуется Обязательна

Преимущества займа под залог грузового авто

  • Грузовик остается у вас — продолжаете зарабатывать
  • Быстрое оформление — до 2 часов
  • Минимум документов — только паспорт, ПТС, СТС
  • Для юрлиц и ИП — безналичный расчет с полным пакетом документов
  • Любое состояние — работаем с авто в эксплуатации

Риски

  • Ставка выше банковской
  • Риск потери грузового авто при невозврате займа
  • Внимательно изучайте договор залога
  • Автомобиль должен быть исправен, документы — оригинальны

Для кого предназначено

  • Логистические компании — пополнение оборотных средств
  • Грузоперевозчики — ремонт и обслуживание автопарка
  • Строительные организации — закупка материалов
  • Сельхозпроизводители — сезонные работы
  • Владельцы автопарков — развитие бизнеса

Финансирование под залог грузового авто в Автозайм

Автозайм — финансирование под залог грузового транспорта. Быстрое одобрение, грузовик остается в работе. Работаем с физлицами, ИП и юрлицами. Оставьте заявку.

  • Профессиональная оценка грузового транспорта
  • Индивидуальные условия для каждого клиента
  • Юридическое сопровождение сделки
  • Гибкий график погашения

Получите финансирование для бизнеса под залог грузового авто без остановки рабочих процессов.

4.8
из 5
33 оценок
Ваша оценка:

Мнение других экспертов

Диана Давитян
Диана Давитян

Займ под залог грузовых авто — это востребованный инструмент для транспортных компаний и частных перевозчиков, позволяющий получить оборотные средства без вывода техники из эксплуатации. Ключевые факторы безопасной сделки: проверка юридической чистоты автомобиля по базам ГИБДД (отсутствие арестов, ограничений), корректная оценка рыночной стоимости с учётом износа и пробега, а также прозрачность договора залога. Такой подход позволяет перевозчикам оперативно решать финансовые задачи — от ремонта автопарка до пополнения оборотных средств — не останавливая коммерческую деятельность.

Как получить деньги под залог грузовика

1
Получите консультацию Свяжитесь с нами по телефону или онлайн. Укажите марку, модель, год выпуска грузовика.
2
Направьте документы и фото Пришлите фото ПТС, СТС и внешний вид грузовика для предварительной оценки.
3
Посетите офис для осмотра Приезжайте в офис с документами и автомобилем для финальной проверки и оценки.
4
Подпишите договор Заключается договор займа и залога ПТС. Грузовик остаётся у вас в эксплуатации.
5
Получите деньги Средства выдаются наличными или переводом на карту. Для бизнеса — безналичный расчет.

Часто задаваемые вопросы

Мы принимаем грузовые автомобили грузоподъемностью от 1.5 до 40 тонн, фургоны (цельнометаллические, изотермические), самосвалы, тягачи, автоцистерны, а также спецтранспорт (эвакуаторы, автовышки).
Нет, при займе под залог ПТС грузовик остаётся у вас. Вы продолжаете использовать его для работы и заработка.
Для физических лиц: паспорт, ПТС, СТС. Для ИП и юрлиц дополнительно: выписка ЕГРИП/ЕГРЮЛ, учредительные документы.
Нет, автомобиль должен быть в полной собственности заёмщика, без действующих залогов и обременений.
Импортные модели — до 25 лет, отечественные — до 20 лет, спецтранспорт — до 20 лет. В отдельных случаях рассматриваются автомобили старше указанных сроков при хорошем состоянии и высокой ликвидности.