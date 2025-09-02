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Создано: 02.09.2025
Обновлено: 29.05.2026

Мнение эксперта

Алеся Мирная

Алеся Мирная - "Моя задача — сделать так, чтобы цифры в договоре работали на вас". Окончила РАНХиГС по специальности "Налоги и налогообложение", и уже более 10 лет следит за тем, чтобы даже сложные финансовые вопросы решались просто. Как кредитный специалист компании "Автозайм", отвечает за грамотный подбор условий и чистоту сделки.

Деньги под залог ПТС — как получить займ и сохранить автомобиль

Деньги под залог ПТС — заемщик получает средства под залог паспорта транспортного средства (ПТС) и продолжает пользоваться автомобилем.

Кратко об услуге

  • Сумма займа: до 80% от стоимости авто
  • Срок: от 1 месяца с возможностью продления
  • Ставка: от 2% в месяц
  • Скорость получения: 30–60 минут
  • Автомобиль: остается у владельца
  • Способ получения: наличные, карта или счет

Что такое ПТС и зачем он нужен

ПТС (паспорт транспортного средства) — основной документ, подтверждающий право собственности на автомобиль с его техническими характеристиками.

  • Подтверждает владение автомобилем
  • Содержит VIN, марку, модель, год выпуска
  • Фиксирует историю регистраций
  • Позволяет контролировать юридический статус авто

Почему ПТС используется как залог:

  • Без него невозможно продать автомобиль
  • Ограничивает регистрационные действия
  • Гарантирует исполнение обязательств

Как работает займ под залог ПТС

  1. Оценка автомобиля. Осмотр технического состояния, проверка по базам, определение рыночной стоимости.

  2. Оформление договора. Договор займа, договор залога ПТС.

  3. Получение денег. Наличными, на карту или счет. ПТС передается на хранение. Авто остается у владельца.

  4. Возврат займа. Погашение долга, возврат ПТС.

Сколько можно получить

Стоимость авто Сумма займа Процент от стоимости
500 000 ₽ до 400 000 ₽ до 80%
1 000 000 ₽ до 800 000 ₽ до 80%
2 000 000 ₽ до 1 600 000 ₽ до 80%

Требования

К заемщику:

  • Возраст от 18 лет
  • Паспорт гражданина
  • Право собственности на авто

К автомобилю:

  • Исправное состояние
  • Отсутствие арестов и ограничений
  • Наличие оригинального ПТС

Сравнение вариантов

Критерий Под ПТС Под авто Банк
Авто у владельца Да Нет Да
Скорость 30–60 минут 1–2 часа 3–7 дней
Ставка Высокая Средняя Низкая

Преимущества

  • Автомобиль остается у владельца
  • Быстрое получение денег
  • Минимальные требования
  • Гибкие способы получения средств

Риски

  • Повышенная процентная ставка
  • Риск потери авто при просрочке
  • Внимательно читайте договор

Кому подходит

  • Срочные финансовые задачи
  • Отказы в банке
  • Важно сохранить автомобиль

Займ под залог ПТС в Автозайм

Автозайм — займы под залог ПТС. Быстрая оценка, деньги наличными или на карту, автомобиль остается у владельца. Оставьте заявку.

4.9
из 5
78 оценок
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Мнение других экспертов

Диана Давитян
Диана Давитян

Займ под залог ПТС — это инструмент ликвидности, а не классическое кредитование: он используется, когда важна скорость получения средств при сохранении контроля над активом. Ключевой фактор здесь, не ставка сама по себе, а соотношение оценки автомобиля к сумме займа: завышенная оценка увеличивает долговую нагрузку, заниженная — снижает эффективность сделки для заемщика.

Как получить деньги под залог ПТС

1
Заявка и консультация Оставьте заявку на сайте или по телефону и получите предварительную оценку автомобиля.
2
Осмотр и проверка авто Проводится проверка автомобиля по базам и оценка технического состояния.
3
Оформление договора Подписываются договор займа и договор залога ПТС, фиксируются условия сделки.
4
Получение денег Деньги выдаются удобным способом: наличными, на карту или расчётный счёт.
5
Возврат займа После погашения задолженности ПТС возвращается владельцу, ограничения снимаются.

Часто задаваемые вопросы

Да, автомобиль остаётся у владельца, а в залог передаётся только ПТС.
В большинстве случаев деньги можно получить в течение 30–60 минут после оценки и оформления договора.
Да, средства могут быть переведены на банковскую карту, что является одним из самых удобных способов получения.
Он оформляется быстрее, требует меньше документов, но обычно имеет более высокую процентную ставку.
ПТС передаётся кредитору на хранение до полного погашения займа.