Алеся Мирная - "Моя задача — сделать так, чтобы цифры в договоре работали на вас". Окончила РАНХиГС по специальности "Налоги и налогообложение", и уже более 10 лет следит за тем, чтобы даже сложные финансовые вопросы решались просто. Как кредитный специалист компании "Автозайм", отвечает за грамотный подбор условий и чистоту сделки.
Деньги под залог ПТС — заемщик получает средства под залог паспорта транспортного средства (ПТС) и продолжает пользоваться автомобилем.
ПТС (паспорт транспортного средства) — основной документ, подтверждающий право собственности на автомобиль с его техническими характеристиками.
Почему ПТС используется как залог:
Оценка автомобиля. Осмотр технического состояния, проверка по базам, определение рыночной стоимости.
Оформление договора. Договор займа, договор залога ПТС.
Получение денег. Наличными, на карту или счет. ПТС передается на хранение. Авто остается у владельца.
Возврат займа. Погашение долга, возврат ПТС.
|Стоимость авто
|Сумма займа
|Процент от стоимости
|500 000 ₽
|до 400 000 ₽
|до 80%
|1 000 000 ₽
|до 800 000 ₽
|до 80%
|2 000 000 ₽
|до 1 600 000 ₽
|до 80%
К заемщику:
К автомобилю:
|Критерий
|Под ПТС
|Под авто
|Банк
|Авто у владельца
|Да
|Нет
|Да
|Скорость
|30–60 минут
|1–2 часа
|3–7 дней
|Ставка
|Высокая
|Средняя
|Низкая
Автозайм — займы под залог ПТС. Быстрая оценка, деньги наличными или на карту, автомобиль остается у владельца. Оставьте заявку.
Займ под залог ПТС — это инструмент ликвидности, а не классическое кредитование: он используется, когда важна скорость получения средств при сохранении контроля над активом. Ключевой фактор здесь, не ставка сама по себе, а соотношение оценки автомобиля к сумме займа: завышенная оценка увеличивает долговую нагрузку, заниженная — снижает эффективность сделки для заемщика.
Настоящим я, действуя своей волей и в своем интересе, даю согласие ИП Ковтун С.В. ИНН 230608247870 на обработку моих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Нажимая кнопку «Принимаю соглашение», я подтверждаю, что ознакомлен с условиями обработки персональных данных и даю свое согласие на их обработку.
При переходе с сайта в Telegram вы АВТОМАТИЧЕСКИ даёте согласие на обработку персональных данных