Кредит под залог автомобиля — это продукт, который занимает промежуточное положение между банковским автокредитом и займом в автоломбарде. В отличие от банка, здесь не требуется подтверждение целевого использования средств, а срок рассмотрения составляет часы, а не недели. В отличие от ломбарда, кредит дает возможность растянуть выплаты на 5 лет, что делает ежемесячную нагрузку комфортной для заемщика. Ключевые факторы безопасности: прозрачная оценка автомобиля, официальное оформление договора с фиксацией всех условий, страхование КАСКО для защиты залога, а также возможность досрочного погашения без штрафов. Такой продукт оптимален для заемщиков со стабильным доходом, которым нужна крупная сумма на длительный срок без ограничений по целям использования.