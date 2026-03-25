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Создано: 25.03.2026
Обновлено: 29.05.2026

Мнение эксперта

Алеся Мирная

Алеся Мирная - "Моя задача — сделать так, чтобы цифры в договоре работали на вас". Окончила РАНХиГС по специальности "Налоги и налогообложение", и уже более 10 лет следит за тем, чтобы даже сложные финансовые вопросы решались просто. Как кредитный специалист компании "Автозайм", отвечает за грамотный подбор условий и чистоту сделки.

Кредит под залог авто — длительное финансирование с сохранением автомобиля

Кредит под залог авто — крупная сумма на длительный срок под залог транспортного средства. Автомобиль остается в вашем пользовании с комфортным графиком платежей.

Кратко об услуге

  • Сумма кредита: до 5 000 000 рублей
  • Срок: от 3 месяцев до 5 лет
  • Ставка: от 2% в месяц
  • Скорость получения: от 2 часов до 1 дня
  • Автомобиль: остается у владельца
  • Документы: паспорт, ПТС, СТС, справка о доходах

Отличие кредита от стандартного займа

  • Длительный срок — до 5 лет, комфортный ежемесячный платеж
  • Сниженная ставка — от 2% в месяц при подтверждении дохода
  • Кредитная история — положительно влияет на условия
  • Улучшение кредитного рейтинга — своевременное погашение повышает кредитную историю

Как это работает

  1. Оставьте заявку. Заполните форму на сайте или позвоните. Укажите данные автомобиля и желаемую сумму.
  2. Предварительный расчет. Специалист оценивает автомобиль по документам и предлагает условия.
  3. Сбор документов. Паспорт, ПТС, СТС и подтверждение дохода (2-НДФЛ или выписка по счету).
  4. Визит в офис. Осмотр автомобиля и подписание договора.
  5. Получение денег. Наличными, переводом на карту или расчетный счет.

Какие авто принимаем

  • Легковые автомобили отечественных и иностранных марок
  • Грузовой транспорт до 3.5 тонн
  • Коммерческий транспорт на балансе предприятий
  • Автомобили с пробегом до 15 лет

Требования к заемщику

  • Гражданство РФ
  • Возраст от 21 до 70 лет (на момент возврата кредита)
  • Постоянная регистрация в регионе присутствия компании
  • Подтвержденный доход (справка 2-НДФЛ или выписка по счету)

Требования к автомобилю

  • Собственность подтверждена ПТС
  • Исправное техническое состояние
  • Отсутствие арестов, залогов и ограничений
  • Автомобиль должен быть на ходу

Ограничения по возрасту авто

Тип авто Максимальный возраст Сумма кредита Состояние авто
Отечественные до 18 лет до 80% от стоимости На ходу, без серьезных повреждений
Иностранные до 20 лет до 80% от стоимости Допускаются мелкие дефекты, без критических повреждений
Премиальные (BMW, Mercedes, Audi) до 25 лет до 80% от стоимости Хорошее состояние, минимальный пробег

Для кредита на длительный срок предпочтительны автомобили не старше 10 лет с хорошим техническим состоянием.

Какие документы нужны

  • Паспорт РФ
  • ПТС (оригинал)
  • СТС (свидетельство о регистрации)
  • Справка о доходах 2-НДФЛ или выписка по счету за 3–6 месяцев
  • Для ИП и юрлиц: выписка ЕГРИП/ЕГРЮЛ, документы на автомобиль

Сравнение: кредит под залог авто vs банковский автокредит

Критерий Кредит под залог авто Банковский автокредит
Скорость получения От 2 часов до 1 дня От 3 до 14 дней
Цель использования Любые цели Только покупка авто
Автомобиль в эксплуатации Да, остается у владельца Да
Кредитная история Влияет на условия Критически важна
КАСКО Обязательно Обязательно

Преимущества кредита под залог авто

  • Длительный срок — до 5 лет, комфортный ежемесячный платеж
  • Автомобиль в эксплуатации — продолжаете пользоваться
  • Любые цели — деньги можно потратить на что угодно
  • Улучшение кредитной истории — своевременное погашение повышает рейтинг
  • Выбор способа получения — наличные, карта, расчетный счет
  • Досрочное погашение — без штрафов и комиссий

Риски

  • При нарушении графика платежей — возможны пени
  • Риск потери автомобиля при длительной просрочке
  • Страхование автомобиля (КАСКО) на срок кредита
  • Досрочное погашение без комиссий

Кому подходит кредит под залог авто

  • Собственникам бизнеса — пополнение оборотных средств
  • Наемным сотрудникам — крупные покупки, ремонт, обучение
  • Заемщикам с хорошей кредитной историей — минимальные ставки
  • Тем, кому нужны длительные сроки — снижение ежемесячной нагрузки

Кредит под залог авто в Автозайм

Автозайм — кредиты под залог авто для физлиц, ИП и юрлиц. Индивидуальный расчет, профессиональная оценка, досрочное погашение без комиссий. Оставьте заявку.

  • Индивидуальный расчет ставки под ваш доход
  • Работа с любой кредитной историей (условия могут отличаться)
  • Юридическое сопровождение сделки
  • Гибкий график платежей

Оставьте заявку на кредит под залог авто и получите деньги на выгодных условиях.

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Мнение других экспертов

Кристина Лысенко
Кристина Лысенко

Кредит под залог автомобиля — это продукт, который занимает промежуточное положение между банковским автокредитом и займом в автоломбарде. В отличие от банка, здесь не требуется подтверждение целевого использования средств, а срок рассмотрения составляет часы, а не недели. В отличие от ломбарда, кредит дает возможность растянуть выплаты на 5 лет, что делает ежемесячную нагрузку комфортной для заемщика. Ключевые факторы безопасности: прозрачная оценка автомобиля, официальное оформление договора с фиксацией всех условий, страхование КАСКО для защиты залога, а также возможность досрочного погашения без штрафов. Такой продукт оптимален для заемщиков со стабильным доходом, которым нужна крупная сумма на длительный срок без ограничений по целям использования.

Как получить кредит под залог автомобиля

1
Оставьте заявку на кредит Заполните форму на сайте или позвоните. Укажите марку, модель, год выпуска авто и желаемую сумму.
2
Предоставьте документы Направьте фото ПТС, СТС, паспорта и справку о доходах (2-НДФЛ или выписку по счету).
3
Дождитесь одобрения Специалист проверит документы, оценит автомобиль и рассчитает индивидуальные условия кредита.
4
Подпишите кредитный договор Приезжайте в офис с оригиналом ПТС и автомобилем для финального осмотра и подписания документов.
5
Получите деньги Средства выдаются наличными, переводом на карту или расчетный счет в день подписания договора.

Часто задаваемые вопросы

При кредите под залог авто вы получаете деньги на любые цели (ремонт, лечение, бизнес, покупки), а не только на приобретение автомобиля. Кроме того, процедура оформления занимает часы, а не дни или недели.
Да, для оформления кредита требуется подтверждение дохода (справка 2-НДФЛ или выписка по счету за 3-6 месяцев). Это позволяет рассчитать комфортную для вас ежемесячную нагрузку.
Да, положительная кредитная история позволяет получить более выгодные условия. При отсутствии или отрицательной истории условия могут быть пересмотрены.
Да, при кредите под залог авто автомобиль остается в вашей эксплуатации. Вы продолжаете пользоваться им как обычно.
Нет, автомобиль должен быть в полной собственности заемщика без действующих залогов и обременений. Если кредит погашен, но обременение не снято, необходимо предварительно снять его в ГИБДД.