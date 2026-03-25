Алеся Мирная - "Моя задача — сделать так, чтобы цифры в договоре работали на вас". Окончила РАНХиГС по специальности "Налоги и налогообложение", и уже более 10 лет следит за тем, чтобы даже сложные финансовые вопросы решались просто. Как кредитный специалист компании "Автозайм", отвечает за грамотный подбор условий и чистоту сделки.
Кредит под залог авто — крупная сумма на длительный срок под залог транспортного средства. Автомобиль остается в вашем пользовании с комфортным графиком платежей.
|Тип авто
|Максимальный возраст
|Сумма кредита
|Состояние авто
|Отечественные
|до 18 лет
|до 80% от стоимости
|На ходу, без серьезных повреждений
|Иностранные
|до 20 лет
|до 80% от стоимости
|Допускаются мелкие дефекты, без критических повреждений
|Премиальные (BMW, Mercedes, Audi)
|до 25 лет
|до 80% от стоимости
|Хорошее состояние, минимальный пробег
Для кредита на длительный срок предпочтительны автомобили не старше 10 лет с хорошим техническим состоянием.
|Критерий
|Кредит под залог авто
|Банковский автокредит
|Скорость получения
|От 2 часов до 1 дня
|От 3 до 14 дней
|Цель использования
|Любые цели
|Только покупка авто
|Автомобиль в эксплуатации
|Да, остается у владельца
|Да
|Кредитная история
|Влияет на условия
|Критически важна
|КАСКО
|Обязательно
|Обязательно
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Кредит под залог автомобиля — это продукт, который занимает промежуточное положение между банковским автокредитом и займом в автоломбарде. В отличие от банка, здесь не требуется подтверждение целевого использования средств, а срок рассмотрения составляет часы, а не недели. В отличие от ломбарда, кредит дает возможность растянуть выплаты на 5 лет, что делает ежемесячную нагрузку комфортной для заемщика. Ключевые факторы безопасности: прозрачная оценка автомобиля, официальное оформление договора с фиксацией всех условий, страхование КАСКО для защиты залога, а также возможность досрочного погашения без штрафов. Такой продукт оптимален для заемщиков со стабильным доходом, которым нужна крупная сумма на длительный срок без ограничений по целям использования.
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