Кредит под залог ПТС автомобиля — это более структурированный продукт по сравнению со стандартным займом в автоломбарде. Он ориентирован на заемщиков с подтвержденным доходом и хорошей кредитной историей, что позволяет снизить процентную ставку и увеличить срок финансирования до 5 лет. Ключевые факторы безопасности: официальное оформление договора, возможность досрочного погашения без комиссий и сохранение автомобиля в эксплуатации. Такой продукт оптимален для тех, кому нужна крупная сумма на длительный срок с комфортным ежемесячным платежом.