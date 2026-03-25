Кристина Лысенко - "Разбираться в деньгах, трендах и инвестициях — моя работа". Окончила РАНХиГС по специальности "Мировая экономика", и уже более 10 лет в финансовой отрасли помогает смотреть на вопросы шире. В компании "Автозайм" отвечает за экспертизу и анализ. Объясняет сложные вещи простым языком, без лишней теории.
Кредит под залог ПТС — крупная сумма под залог паспорта транспортного средства с длительным сроком и комфортными ежемесячными платежами.
|Тип авто
|Максимальный возраст
|Сумма кредита
|Состояние авто
|Отечественные
|до 18 лет
|до 80% от стоимости
|На ходу, без серьезных повреждений
|Иностранные
|до 20 лет
|до 80% от стоимости
|Допускаются мелкие дефекты, без критических повреждений
|Премиальные (BMW, Mercedes, Audi)
|до 25 лет
|до 80% от стоимости
|Хорошее состояние, минимальный пробег
Для кредита на длительный срок предпочтительны автомобили не старше 10 лет с хорошим техническим состоянием.
|Критерий
|Кредит под залог ПТС
|Стандартный займ
|Процентная ставка
|От 2% в месяц
|От 2% в месяц
|Максимальный срок
|До 5 лет
|До 5 лет
|Требования к доходу
|Подтверждение обязательно
|Не требуется
|Кредитная история
|Влияет на условия
|Не проверяется
|Сумма
|До 5 000 000 ₽
|До 5 000 000 ₽
Автозайм — кредиты под залог ПТС для физлиц, ИП и юрлиц. Индивидуальный расчет, профессиональная оценка, досрочное погашение без комиссий. Оставьте заявку.
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Кредит под залог ПТС автомобиля — это более структурированный продукт по сравнению со стандартным займом в автоломбарде. Он ориентирован на заемщиков с подтвержденным доходом и хорошей кредитной историей, что позволяет снизить процентную ставку и увеличить срок финансирования до 5 лет. Ключевые факторы безопасности: официальное оформление договора, возможность досрочного погашения без комиссий и сохранение автомобиля в эксплуатации. Такой продукт оптимален для тех, кому нужна крупная сумма на длительный срок с комфортным ежемесячным платежом.
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