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Создано: 25.03.2026
Обновлено: 29.05.2026

Мнение эксперта

Кристина Лысенко

Кристина Лысенко - "Разбираться в деньгах, трендах и инвестициях — моя работа". Окончила РАНХиГС по специальности "Мировая экономика", и уже более 10 лет в финансовой отрасли помогает смотреть на вопросы шире. В компании "Автозайм" отвечает за экспертизу и анализ. Объясняет сложные вещи простым языком, без лишней теории.

Кредит под залог ПТС — выгодные условия для автовладельцев

Кредит под залог ПТС — крупная сумма под залог паспорта транспортного средства с длительным сроком и комфортными ежемесячными платежами.

Кратко об услуге

  • Сумма кредита: до 5 000 000 рублей
  • Срок: от 3 месяцев до 5 лет
  • Ставка: от 2% в месяц
  • Скорость получения: от 2 часов до 1 дня
  • Автомобиль: остается у владельца
  • Документы: паспорт, ПТС, СТС, справка о доходах (опционально)

Отличие кредита от стандартного займа

  • Более длительный срок — до 5 лет, снижает ежемесячную нагрузку
  • Кредитная история — влияет на условия, открывает доступ к сниженным ставкам
  • Индивидуальный подход — рассматриваем доходы и платежеспособность

Как это работает

  1. Оставьте заявку. Заполните форму на сайте или позвоните. Укажите данные автомобиля и желаемую сумму.
  2. Предварительный расчет. Специалист оценивает автомобиль по документам и предлагает условия.
  3. Сбор документов. Паспорт, ПТС, СТС и подтверждение дохода (для сниженной ставки).
  4. Визит в офис. Осмотр автомобиля и подписание договора.
  5. Получение денег. Наличными, переводом на карту или расчетный счет.

Какие авто принимаем

  • Легковые автомобили отечественных и иностранных марок
  • Грузовой транспорт до 3.5 тонн
  • Коммерческий транспорт на балансе предприятий
  • Автомобили с пробегом до 15 лет (в отдельных случаях до 20 лет)

Требования к заемщику

  • Гражданство РФ
  • Возраст от 21 до 70 лет (на момент возврата кредита)
  • Постоянная регистрация в регионе присутствия компании
  • Подтвержденный доход (для сниженной ставки)

Требования к автомобилю

  • Собственность подтверждена ПТС
  • Исправное техническое состояние
  • Отсутствие арестов, залогов и ограничений
  • Не более 2 собственников в истории (желательно)

Ограничения по возрасту авто

Тип авто Максимальный возраст Сумма кредита Состояние авто
Отечественные до 18 лет до 80% от стоимости На ходу, без серьезных повреждений
Иностранные до 20 лет до 80% от стоимости Допускаются мелкие дефекты, без критических повреждений
Премиальные (BMW, Mercedes, Audi) до 25 лет до 80% от стоимости Хорошее состояние, минимальный пробег

Для кредита на длительный срок предпочтительны автомобили не старше 10 лет с хорошим техническим состоянием.

Какие документы нужны

  • Паспорт РФ
  • ПТС (оригинал)
  • СТС (свидетельство о регистрации)
  • Справка о доходах 2-НДФЛ или выписка по счету (для сниженной ставки)
  • Для ИП и юрлиц: выписка ЕГРИП/ЕГРЮЛ, документы на автомобиль

Сравнение: кредит vs займ в автоломбарде

Критерий Кредит под залог ПТС Стандартный займ
Процентная ставка От 2% в месяц От 2% в месяц
Максимальный срок До 5 лет До 5 лет
Требования к доходу Подтверждение обязательно Не требуется
Кредитная история Влияет на условия Не проверяется
Сумма До 5 000 000 ₽ До 5 000 000 ₽

Преимущества кредита под залог ПТС

  • Длительный срок — до 5 лет, комфортный ежемесячный платеж
  • Автомобиль в эксплуатации — продолжаете пользоваться
  • Улучшение кредитной истории — своевременное погашение повышает рейтинг
  • Выбор способа получения — наличные, карта, расчетный счет
  • Досрочное погашение — без штрафов и комиссий

Риски

  • При нарушении графика — возможны пени
  • Риск потери автомобиля при длительной просрочке
  • Страхование автомобиля (КАСКО) на срок кредита
  • Досрочное погашение без комиссий

Кому подходит кредит под залог ПТС

  • Собственникам бизнеса — пополнение оборотных средств
  • Наемным сотрудникам — крупные покупки, ремонт, обучение
  • Заемщикам с хорошей кредитной историей — минимальные ставки
  • Тем, кому нужны длительные сроки — снижение ежемесячной нагрузки

Кредит под залог ПТС в Автозайм

Автозайм — кредиты под залог ПТС для физлиц, ИП и юрлиц. Индивидуальный расчет, профессиональная оценка, досрочное погашение без комиссий. Оставьте заявку.

  • Индивидуальный расчет ставки под ваш доход
  • Работа с любой кредитной историей (условия могут отличаться)
  • Юридическое сопровождение сделки
  • Гибкий график платежей

Оставьте заявку на кредит под залог ПТС и получите деньги на выгодных условиях.

4.9
из 5
53 оценок
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Мнение других экспертов

Диана Давитян
Диана Давитян

Кредит под залог ПТС автомобиля — это более структурированный продукт по сравнению со стандартным займом в автоломбарде. Он ориентирован на заемщиков с подтвержденным доходом и хорошей кредитной историей, что позволяет снизить процентную ставку и увеличить срок финансирования до 5 лет. Ключевые факторы безопасности: официальное оформление договора, возможность досрочного погашения без комиссий и сохранение автомобиля в эксплуатации. Такой продукт оптимален для тех, кому нужна крупная сумма на длительный срок с комфортным ежемесячным платежом.

Как получить кредит под залог ПТС

1
Оставьте заявку на кредит Заполните форму на сайте или позвоните. Укажите данные автомобиля и желаемую сумму кредита.
2
Предоставьте документы Направьте фото ПТС, СТС, паспорта. Для сниженной ставки — справку о доходах.
3
Дождитесь одобрения Специалист проверит документы, оценит автомобиль и рассчитает индивидуальные условия.
4
Подпишите кредитный договор Приезжайте в офис с оригиналом ПТС и автомобилем для финального осмотра.
5
Получите деньги Средства выдаются наличными, переводом на карту или расчетный счет в день подписания.

Часто задаваемые вопросы

Да, положительная кредитная история позволяет получить более низкую ставку и увеличенный срок. При отсутствии кредитной истории или отрицательной — условия могут быть пересмотрены в сторону повышения ставки.
Да, досрочное погашение возможно в любой момент без штрафов и комиссий. Вы платите только проценты за фактический срок пользования.
Да, при кредите под залог ПТС автомобиль остается в вашей эксплуатации. Вы продолжаете пользоваться им как обычно.
Нет, собственник автомобиля должен выступать заемщиком. Если автомобиль в совместной собственности, требуется согласие супруга, заверенное нотариально.
При нарушении графика платежей начисляются пени. При длительной просрочке (более 3 месяцев) кредитор имеет право обратить взыскание на заложенный автомобиль в соответствии с условиями договора.