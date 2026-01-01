О компании «Автозайм»

Разумный выбор для тех, кому нужны гарантии. Работаем на рынке кредитования с продуктом «Займы под залог авто». Первый агрегатор полного цикла — от привлечения клиента до оффлайн-выдачи.
Выбрана ниша залогового кредитования «займы под залог авто», создан бренд «Автозайм».
Открытие 3 стоянок-автоломбардов в Ростовской области на 250 машиномест.
Переход от стоянок к клиентским офисам, запуск франшизы «Автозайм» и направление «Автомаркет».
К концу периода — 11 собственных офисов и 1 франчайзи, запуск лизинговой компании.
Увеличение портфеля инвестиций и развитие услуги дистанционной выдачи в городах без офисов.
Сеть расширена до 17 офисов по всей России.
Открытие 24 офисов, из них 6 по франшизе, усиление позиций на рынке.
От заявки онлайн до выдачи в собственном офисе. Контроль всех этапов.
Работаем по договору, соблюдаем требования законодательства и регуляторов.
Понятные условия, без скрытых платежей. Поддержка на каждом шаге.
Настоящим я, действуя своей волей и в своем интересе, даю согласие ИП Ковтун С.В. ИНН 230608247870 на обработку моих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Нажимая кнопку «Принимаю соглашение», я подтверждаю, что ознакомлен с условиями обработки персональных данных и даю свое согласие на их обработку.
При переходе с сайта в Telegram вы АВТОМАТИЧЕСКИ даёте согласие на обработку персональных данных