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О компании «Автозайм»

Разумный выбор для тех, кому нужны гарантии. Работаем на рынке кредитования с продуктом «Займы под залог авто». Первый агрегатор полного цикла — от привлечения клиента до оффлайн-выдачи.

200–225 млн ₽
портфель ежеквартально
24 офиса
по всей России
с 2013
на рынке

История и развитие

2013–2015
2013 – 2015
Основание и запуск компании

Выбрана ниша залогового кредитования «займы под залог авто», создан бренд «Автозайм».

Открытие 3 стоянок-автоломбардов в Ростовской области на 250 машиномест.

2016 – 2018
Трансформация и франчайзинг

Переход от стоянок к клиентским офисам, запуск франшизы «Автозайм» и направление «Автомаркет».

К концу периода — 11 собственных офисов и 1 франчайзи, запуск лизинговой компании.

2016–2018
2019–2020
2019 – 2020
Расширение по России

Увеличение портфеля инвестиций и развитие услуги дистанционной выдачи в городах без офисов.

Сеть расширена до 17 офисов по всей России.

2021 – 2022
Масштабирование бренда

Открытие 24 офисов, из них 6 по франшизе, усиление позиций на рынке.

2021–2022

Ключевые показатели

Портфель
200–225 млн ₽
ежеквартально
Офисы
24
по всей России
Франшиза
6 партнёров
по франчайзингу
Старт
2013
год основания

Ценности и подход

Полный цикл

От заявки онлайн до выдачи в собственном офисе. Контроль всех этапов.

Надёжность

Работаем по договору, соблюдаем требования законодательства и регуляторов.

Прозрачность

Понятные условия, без скрытых платежей. Поддержка на каждом шаге.

Награды и признание

Лучший сервис
по версии клиентов
Надёжный партнёр
бизнес-сообщества
Технологичность
современные процессы
Прозрачные условия
без скрытых платежей
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