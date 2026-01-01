О компании «Автозайм»

Согласие на обработку персональных данных

Настоящим я, действуя своей волей и в своем интересе, даю согласие ИП Ковтун С.В. ИНН 230608247870 на обработку моих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

1. Персональные данные, на обработку которых дается согласие:

Фамилия, имя, отчество

Номер телефона

Адрес электронной почты

Паспортные данные

Адрес регистрации и фактического проживания

Сведения о доходах и занятости

Сведения об автомобиле

Иные данные, необходимые для предоставления услуг

Нажимая кнопку «Принимаю соглашение», я подтверждаю, что ознакомлен с условиями обработки персональных данных и даю свое согласие на их обработку.