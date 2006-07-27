Политика обработки персональных данных

Опубликовано 15 августа 2025 года

Настоящая Политика конфиденциальности персональных данных (далее - Политика конфиденциальности) определяет порядок обработки персональных данных посетителей сайта в сети Интернет по адресу: carzaem.ru (далее - Сайт).

Использование Сайта означает безоговорочное согласие Пользователя с настоящей Политикой и указанными в ней условиями обработки его персональной информации; в случае несогласия с этими условиями Пользователь должен воздержаться от использования сервисов.

1. ПОНЯТИЯ

Сайт – сайт, расположенный в сети Интернет по адресу carzaem.ru.

Администрация сайта (Оператор) – ИП Ковтун С. В.

Пользователь (Посетитель) – физическое или юридическое лицо, разместившее свою персональную информацию посредством Формы обратной связи на сайте с последующей целью передачи данных Администрации Сайта.

Форма обратной связи – специальная форма, где Пользователь размещает свою персональную информацию с целью передачи данных Администрации Сайта.

Персональные данные — любая информация, относящаяся прямо или косвенно к определенному или определяемому физическому лицу.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Настоящая Политика обработки персональных данных (далее — Политика) разработана в соответствии с требованиями Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных».

2.2. Политика описывает порядок и цели обработки персональных данных посетителей сайта (Пользователь), а также реализуемые компанией (Оператором) меры по защите этих данных.

2.3. Целью настоящей Политики конфиденциальности является обеспечение надлежащей защиты информации о Пользователе, в т.ч. его персональных данных от несанкционированного доступа и разглашения. Отношения, связанные со сбором, хранением, распространением и защитой информации о пользователях регулируются настоящей Политикой конфиденциальности и действующим законодательством Российской Федерации.

2.4. Действующая редакция Политики конфиденциальности сайта, является публичным документом, разработана Администрацией Сайта и доступна любому Пользователю сети Интернет при переходе по гипертекстовой ссылке «Политика конфиденциальности сайта».

2.5. Администрация Сайта вправе вносить изменения в настоящую Политику конфиденциальности сайта.

2.6. При внесении изменений в Политику конфиденциальности сайта, Администрация Сайта уведомляет об этом Пользователя путём размещения новой редакции Политики конфиденциальности на Сайте carzaem.ru

2.7. Используя Форму обратной связи, Пользователь выражает свое согласие с условиями настоящей Политики конфиденциальности сайта.

2.8. Администрация Сайта не проверяет достоверность получаемой (собираемой) информации о Пользователе.

3. УСЛОВИЯ И ЦЕЛИ СБОРА И ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

3.1. Администрация Сайта обрабатывает персональные данные Пользователя только в случае их заполнения и/или отправки Пользователем самостоятельно через специальные формы, расположенные на Сайте. Заполняя соответствующие формы и/или отправляя свои персональные данные Администрации Портала, Пользователь выражает свое согласие с данной Политикой.

3.2. Передача персональных данных Пользователем Администрации Сайта, через Форму обратной связи означает согласие Пользователя на передачу его персональных данных.

3.3. Администрация Сайта осуществляет обработку информации о Пользователе, в т.ч. его персональных данных, таких как:

имя, фамилия, отчество, контактный телефон, e-mail;

IP-адрес, параметры устройств, с помощью которых осуществляется доступ к сайту (цифровые отпечатки программы просмотра страниц сайта, идентификатор мобильного телефона/сим-карты);

информация о местонахождении Субъекта персональных данных, передаваемая сервисом геолокации;

сведения о действиях на сайте;

иная информации о Пользователе, предоставляемая им по своему желанию: организация, город, должность и другие сведения.

Цель обработки персональных данных:

Идентификации Пользователя, подавшего Заявку на Сайте, для связи со специалистами ООО «Карзаем»;

Установления с Пользователем обратной связи, включая направление уведомлений, запросов, касающихся использования Портала, обработки запросов и заявок от Пользователя;

Предоставления Пользователю эффективной клиентской и технической поддержки при возникновении вопросов относительно продуктов Администратора сайта и аффилированных компаний, а также решение проблем, связанных с использованием Сайта.

3.4. Обработка персональных данных осуществляется на основе принципов:

а) законности целей и способов обработки персональных данных и добросовестности;

б) соответствия целей обработки персональных данных целям, заранее определенным и заявленным при сборе персональных данных;

в) соответствия объёма и характера обрабатываемых персональных данных способам обработки персональных данных и целям обработки персональных данных;

г) недопустимости объединения созданных для несовместимых между собой целей баз данных, содержащих персональные данные.

3.5. Администрация Сайта осуществляет обработку персональных данных Пользователя с его согласия в целях оказания услуг/реализации лицензий на пользование программами для ЭВМ, предлагаемых на Сайте.

4. СПОСОБЫ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

4.1. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется без ограничения срока следующими способами: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, в том числе в информационных системах персональных данных с использованием средств автоматизации. Обработка персональных данных Пользователей осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных».

4.2. Персональные данные Пользователя хранятся исключительно на электронных носителях и используются строго по назначению, оговоренному в п.3.3 настоящей Политики конфиденциальности.

4.3. При утрате или разглашении персональных данных Администрация Сайта информирует Пользователя об утрате или разглашении персональных данных.

4.4. При посещении сайта и использовании его сервисов Компания автоматически собирает обезличенную информацию и метрики, включая IP-адрес пользователя, данные о браузере, типе устройства, дате и времени посещения, адресах посещённых страниц, маршрутах перехода, времени нахождения на страницах, технические параметры функционирования устройств и иные аналогичные сведения. Сбор данных осуществляется с помощью файлов cookie, пикселей, тегов, а также посредством сервисов аналитики (Яндекс.Метрика VK Pixel и/или другие, позволяющие анализировать поведение посетителей для улучшения качества сайта и сервиса).

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Пользователь вправе:

5.1.1. Принимать свободное решение о предоставлении своих персональных данных, необходимых для использования Сайта и давать согласие на их обработку.

5.1.2. Обновить, дополнить предоставленную информацию о персональных данных в случае изменения данной информации, а также в любой момент отозвать свое согласие на обработку персональных данных, направив Администрации Сайта уведомление посредством электронной почты на электронный адрес marketolog@carzaem.ru с пометкой «Отзыв согласия на обработку персональных данных».

5.1.3. Пользователь имеет право на получение у Администрации Сайта любых разъяснений и информации, касающейся обработки его персональных данных, если такое право не ограничено в соответствии с федеральными законами Российской Федерации. Пользователь вправе требовать от Администрации Сайта уточнения его персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав. Для этого достаточно направить Администрации портала уведомление на адрес электронной почты, указанный в п. 5.1.2 Политики с пометкой «Актуализация персональных данных».

5.2. Администрация Сайта обязана:

5.2.1. Использовать полученную информацию исключительно для целей, указанных в п. 3 настоящей Политики конфиденциальности.

5.2.2. Обеспечить хранение конфиденциальной информации в тайне, не разглашать без предварительного письменного разрешения Пользователя, а также не осуществлять продажу, обмен, опубликование, либо разглашение иными возможными способами переданных персональных данных Пользователя, за исключением п.п. 6.2. настоящей Политики Конфиденциальности. Обеспечивать соблюдение требований действующего законодательства к обработке и хранению персональных данных.

5.2.3. Администрация Сайта принимает необходимые организационные и технические меры для защиты персональной информации Пользователя от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий третьих лиц.

5.2.4. Осуществить блокирование персональных данных, относящихся к соответствующему Пользователю, с момента обращения или запроса Пользователя, или его законного представителя либо уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных на период проверки, в случае выявления недостоверных персональных данных или неправомерных действий.

6. ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

6.1. Персональные данные Пользователя не передаются каким-либо третьим лицам, за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящей Политикой конфиденциальности, указанных в пользовательском соглашении. Трансграничная передача персональных данных не осуществляется.

6.2. Предоставление персональных данных Пользователя по запросу государственных органов, органов местного самоуправления осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

7. СРОКИ ХРАНЕНИЯ И УНИЧТОЖЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

7.1. Персональные данные Пользователя хранятся на электронном носителе сайта бессрочно или до их удаления Администрацией сайта.

7.2. Персональные данные Пользователя уничтожаются при желании самого пользователя на основании его обращения, либо по инициативе Администрацией сайта без объяснения причин путём удаления Администрацией Сайта информации, размещённой Пользователем.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

8.1. К настоящей Политике конфиденциальности и отношениям между Пользователем и Администрацией Портала применяется действующее законодательство Российской Федерации.

8.2. До обращения в суд с иском по спорам, возникающим из отношений между Пользователем и Администрацией сайта, обязательным является соблюдение претензионного порядка регулирования спора (предъявление претензии – письменного предложения или предложения в электронном виде о добровольном урегулировании спора).

8.3. Получатель претензии в течение 30 календарных дней со дня получения претензии, письменно или в электронном виде уведомляет заявителя претензии о результатах рассмотрения претензии.

8.4. При не достижении соглашения спор может рассмотрен судом. Подведомственность и подсудность определяется в соответствии с процессуальным законодательством.

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. Актуальная версия Политики конфиденциальности размещена свободном доступе на Портале и действует бессрочно до замены ее новой версией.

9.2. Администрация Портала вправе вносить изменения в настоящую Политику конфиденциальности без согласия Пользователя.

9.3. Новая Политика конфиденциальности вступает в силу с момента ее размещения на Портале, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики конфиденциальности.

Политика использования файлов cookie

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