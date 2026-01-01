В федеральной компании «Автозайм» открыта вакансия «Оператор call-центра на входящую линию»

Цель нашей компании – обеспечивать выдающееся качество обслуживания)

Приглашаем тебя стать частью команды профессионалов «Автозайм»!

Условия

Зарплата: от 30 000 до 49 000 ₽ на руки

Офис: Ростов-на-Дону, улица Малиновского, 54Г

Требуемый опыт работы: не требуется

Занятость: 2/2, смены с 08:00-17:00 или с 10:00 до 19:00

Высокий %, при котором доход не ограничивается ничем. Оформление по ТК РФ после прохождения испытательного срока (1 месяц). Молодой коллектив профессионалов, в смене всего 2 человека (работа без постороннего шума). Корпоративный отдых.

Что я буду делать?

Работать с входящим трафиком клиентов в день 30-40 входящих звонков по 5-7 мин (легкий режим работы). Заполнять заявки с данными клиентов и ориентировать их по месту нахождения офиса.

Кто нам нужен?

Уверенный в себе человек, способный общаться с различными клиентами на их языке в телефонном режиме. Сотрудник, с громкой, четкой и грамотной речью. Уверенный пользователь ПК.

Запишись на собеседование - возможно, это та работа, которую ты искал всю свою жизнь!