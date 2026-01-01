Присоединяйтесь к нашей команде профессионалов. Мы предлагаем стабильную работу, обучение и карьерный рост в динамично развивающейся компании.
В федеральной компании «Автозайм» открыта вакансия «Оператор call-центра на входящую линию»
Цель нашей компании – обеспечивать выдающееся качество обслуживания)
Приглашаем тебя стать частью команды профессионалов «Автозайм»!
Зарплата: от 30 000 до 49 000 ₽ на руки
Офис: Ростов-на-Дону, улица Малиновского, 54Г
Требуемый опыт работы: не требуется
Занятость: 2/2, смены с 08:00-17:00 или с 10:00 до 19:00
Высокий %, при котором доход не ограничивается ничем. Оформление по ТК РФ после прохождения испытательного срока (1 месяц). Молодой коллектив профессионалов, в смене всего 2 человека (работа без постороннего шума). Корпоративный отдых.
Работать с входящим трафиком клиентов в день 30-40 входящих звонков по 5-7 мин (легкий режим работы). Заполнять заявки с данными клиентов и ориентировать их по месту нахождения офиса.
Уверенный в себе человек, способный общаться с различными клиентами на их языке в телефонном режиме. Сотрудник, с громкой, четкой и грамотной речью. Уверенный пользователь ПК.
Запишись на собеседование - возможно, это та работа, которую ты искал всю свою жизнь!
В Компанию "Авто Займ" открыта вакансия "Менеджер по работе с клиентами".
Цель нашей компании – обеспечивать выдающееся качество обслуживания, превышающее ожидания клиента по любому из представленных продуктов компании.
Зарплата: от 30 000 до 60 000 ₽ на руки
Офис: Новороссийск, улица Дзержинского, 183
Требуемый опыт работы: 3–6 лет
Занятость: 2/2, с 09:00 до 19:00
Заработная плата, состоящая из стабильного оклада 25 000 + 10 % от чистой прибыли. Оформление по ТК РФ после прохождения испытательного срока (2 месяца). Корпоративное обучение. Современный просторный офис. Реальный карьерный рост. Мы растим и развиваем своих сотрудников, уже через 6 месяцев работы ты можешь получить карьерное повышение или расширение зоны ответственности. Мы рады новым коллегам и всегда готовы помочь - у тебя будет личный наставник, который ответит на все вопросы, руководитель, который поможет улучшить твои показатели. Молодой и амбициозный коллектив профессионалов. Корпоративный отдых.
Консультировать клиентов по услугам компании, а это Лучший в России продвинутый продукт «Займы под залог ПТС и Авто» - за 1,5 часа решение денежного вопроса клиента при помощи объединения группы партнеров. Клиент получает максимально выгодные условия у нас в офисе или онлайн.
Проверять документы клиента и документы на транспортное средство на юридическую "чистоту" с помощью разрешенных и доступных сервисов.
Оформлять договора и всю соответствующую документацию в случае положительного решения.
Поддерживать жизнеобеспечение в офисе.
Работать в с "Битрикс 24"
Вести ежедневные отчеты по итогу работы за день.
Уверенный в себе человек, понимающий, что продажи - это залог успеха и процветания.
Кандидат с оконченным высшим образованием.
С опытом работы в финансовом секторе (банки, кредитные организации, МФО, МКК и т. д.) от 6 месяцев.
Способный общаться с различными клиентами на их языке.
Человек, умеющий грамотно общаться и доносить положительную энергетику и хорошее настроение клиенту.
Кандидаты, которые продадут себя через сопроводительное письмо будут рассматриваться в первую очередь!!!
Запишись на собеседование - возможно, это та работа, которую ты искал всю свою жизнь!
Конкурентная заработная плата и премии за результат
Полное обучение новых сотрудников и повышение квалификации
Возможности для профессионального и карьерного развития
Комфортная рабочая атмосфера и поддержка команды
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