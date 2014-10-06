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Займы под залог ПТС

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Процентная ставка: от 2,5% в месяц
Срок займа: От 61 дня до 60 месяцев с возможностью досрочного погашения

Займы под залог ПТС

Ставка от 2,5% в месяц без переплат и ожидания

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Работаем с любыми
транспортными средствами

Легковые авто
Грузовые авто
Спецтехника
Мототехника
Водный транспорт
10:37 Армавир Геннадий К. Лада xRay 2017 420.000 на рассмотрении
10:36 Новосибирск Ярослав А. Audi A4 2017 1.520.000 фото автомобиля
10:36 Самара Мария Ф. Renault Megane 2005 220.000 пред.одобрено
10:36 Самара Яна Н. Renault Sandero 2011 270.000 одобрено
Армавир
10:37
Лада xRay (2017 г.)
Геннадий К.
420.000 
на рассмотрении
Новосибирск
10:36
Audi A4 (2017 г.)
Ярослав А.
1.520.000 
фото автомобиля
Самара
10:36
Renault Megane (2005 г.)
Мария Ф.
220.000 
пред.одобрено
Самара
10:36
Renault Sandero (2011 г.)
Яна Н.
270.000 
одобрено

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Почему займы под залог ПТС так популярны

Что делать, если внезапно понадобились деньги, а взять их негде? В долг давать никто не хочет, а по кредиту в банке – уже получили отказ из-за плохой кредитной истории? Можно, конечно, продать машину, но это слишком долго, при этом останетесь без автомобиля. Если денежные средства нужны быстро – то у нас можно получить займ в залог ПТС с низким процентом без подтверждения дохода.

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  • ФЗ-151 РФ

    Договор займа на основании

Что нужно взять с собой в офис

  1. Паспорт
  2. ПТС (Паспорт транспортного средства)
  3. СТС (Свидетельство о регистрации транспортного средства)

Как получить займ / Погасить займ

Онлайн-заявка на сайте или звонок на горячую линию
Визит в офис «Автозайм» с ПТС, СТС и паспортом
Получаете деньги на карту или наличными
Мы сообщим решение по заявке через 10 минут
Подписание договора займа, авто остается у вас
Онлайн-заявка на сайте или звонок на горячую линию
Мы сообщим решение по заявке через 10 минут
Визит в офис «Автозайм» с ПТС, СТС и паспортом
Подписание договора займа, авто остается у вас
Получаете деньги на карту или наличными
Займ под Авто
Honda Civic
Год выпуска:
2008
Платеж в месяц:
16981
Цена по рынку:
400000
Сумма займа:
320000
Клиент: Роман
Ростов
Требовалась денежная сумма в кротчайшие сроки. Оставил заявку на сайте, перезвонили в течении 2х минут, рассказали по условиям, приехал в офис, оформили и выдали деньги. Быстро! Но ожидал процент поменьше.
Займ под Авто
SsangYong Actyon
Год выпуска:
2012
Платеж в месяц:
33548
Цена по рынку:
600000
Сумма займа:
450000
Клиент: Николай
Ростов
Брал пару месяцев назад займ в автоломбарде Автозайм, приличные условия, все по договору.
Займ под ПТС
Nissan Cube
Год выпуска:
2004
Платеж в месяц:
6710
Цена по рынку:
180000
Сумма займа:
120000
Клиент: Ирина
Сочи
Нужны были деньги на личные нужды, и чтоб муж не знал без записей в документах. Приехала в офис угостили вкусным кофе и конфеткой, подписала документы и получила деньги, пообещали, что нигде не будет записей, что взяла кредит. Пишу отзыв через 4 месяца как взяла, отдала раньше денежку, а мне отдали документы и без записей. Попросили оставить отзыв.

Как оформить кредит под ПТС с онлайн решением

Оформление займа под ПТС не представляет собой ничего сложного. Особое значение это имеет для тех, кому средства нужны незамедлительно. Для этого необходимо посетить один из офисов лично или воспользоваться онлайн-заявкой на нашем интернет-портале. Сначала необходимо заполнить короткую форму, она работает на сайте круглосуточно без выходных. Еще одно преимущество онлайн заявки в том, что есть возможность предварительного расчета ежемесячного платежа в калькуляторе автозайма. Затем назначается встреча с владельцем транспортного средства, им может оказаться и юридические лицо. Возможно заключение сделки и без собственника: по генеральной доверенности или договору купли-продажи.

В случае, если условия, предоставляемые заемщику, его устраивают, то оформляется уже сам договор займа. В нем указываются условия сдачи ПТС в залог, а также оформления займа. После подписания договора, деньги можно будет получить наличными или на карту. Выдача займа занимает меньше одного часа, а это сильно быстрее кредита в банке.

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Что нужно, чтобы получить деньги под ПТС

Для получения кредита под ПТС не нужно ничего особенного. Достаточно просто иметь все необходимые документы и соответствовать требованиям залога. А главный плюс такого займа в том, что использовать машину можно на всем протяжении пользования займом. В первую очередь для получения займа необходимо иметь гражданство РФ, а также попадать в одобряемый возраст – не менее 18 лет.

Из документов нужны только паспорт заемщика и бумаги на машину – при наличии данных документов уже можно заключить договор. Далее будет проведена проверка авто на соответствие требованиям получения займа, которая не отнимет значительного времени. Если останутся вопросы, то всегда можно обратиться в любой из наших офисов и получить профессиональную помощь.

В качестве гарантий подходят как российские ПТС, так и документы иномарок. При этом, в некоторых случаях, существуют ограничения для старых машин по году выпуску - не старше 20 лет. Второе из них – стоимость автомобиля по рынку. Реальная цена должна превышать 50.000 рублей, подходят также грузовые автомобили и мотоциклы.

Контакты и адреса офисов

Все адреса
346720, г. Аксай
пр. Ленина, д.20
88002226500
Пн-пт.: 9:00-19:00
Сб -вс. : 9:00-19:00 352900, г. Армавир
ул. Мира, 24
88002226500
Пн-пт.: 9:00-19:00
Сб -вс. : 9:00-19:00 163043, г. Архангельск
ул. Воскресенская, 20
88002226500
Пн-пт.: 9:00-19:00
Сб -вс. : 9:00-19:00 414040, г. Астрахань
Вокзальная площадь, 13А
88002226500
Пн-пт.: 9:00-19:00
Сб -вс. : 9:00-19:00 346880, г.Батайск
ул. М.Горького, 285Г
88002226500
Пн-пт.: 9:00-19:00
Сб -вс. : 9:00-19:00 308009, г. Белгород
ул. Попова, 36
88002226500
Пн-пт.: 9:00-19:00
Сб -вс. : 9:00-19:00 241023, г. Брянск
ул. Объездная, 30
88002226500
Пн-пт.: 9:00-19:00
Сб -вс. : 9:00-19:00 600005, г. Владимир
ул. Тракторная, 45
88002226500
Пн-пт.: 9:00-19:00
Сб -вс. : 9:00-19:00 400137, г. Волгоград
ул. Землячки, 110Б
88002226500
Пн-пт.: 9:00-19:00
Сб -вс. : 9:00-19:00 160009, г. Вологда
ул. Мира, 82
88002226500
Пн-пт.: 9:00-19:00
Сб -вс. : 9:00-19:00 394018, г. Воронеж
ул. Кольцовская, 35
88002226500
Пн-пт.: 9:00-19:00
Сб -вс. : 9:00-19:00 426039, г. Ижевск
Воткинское шоссе, 162, офис 18
88002226500
Пн-пт.: 9:00-19:00
Сб -вс. : выходной 620014, г. Екатеринбург
ул. Ленина, 25. Офис 4.106
88002226500
Пн-пт.: 10:00-19:00
Сб -вс. : 10:00-19:00 420111, г. Казань
ул. Пушкина 30, 2 этаж, офис 211
88002226500
Пн-пт.: 09:00-19:00
Сб -вс. : 09:00-19:00 236022, г. Калининград
ул. Театральная, 30
88002226500
Пн-пт.: 10:00-19:00
Сб -вс. : 10:00-19:00 650000, г. Кемерово
пр-кт Кузнецкий, 33/1
88002226500
Пн-пт.: 10:00-19:00
Сб -вс. : 10:00-19:00 350038, г. Краснодар
ул. Северная, 490
88002226500
Пн-пт.: 9:00-19:00
Сб -вс. : 9:00-19:00 117513, г. Москва
ул. Академика Бакулева, 10, 2-й этаж
88002226500
Пн-пт.: 10:00-22:00
Сб -вс. : 10:00-22:00 115280, г. Москва
ул. Ленинская Слобода, 19, БЦ Омега Плаза, 3 этаж, правые лифты, офис 3.034-18
88002226500
Пн-пт.: 10:00-20:00
Сб -вс. : 10:00-20:00 127238, г. Москва
Дмитровское шоссе, 71Б БЦ 7ONE, офис 316
88002226500
Пн-пт.: 10:00-20:00
Сб -вс. : 10:00-20:00 603001, г. Нижний Новгород
ул. Рождественская, 13, 2 этаж, 3 офис
88002226500
Пн-пт.: 9:00-19:00
Сб -вс. : 9:00-19:00 353925, г. Новороссийск
пр-кт Дзержинского, 183, 1-й этаж
88002226500
Пн-пт.: 9:00-19:00
Сб -вс. : 9:00-19:00 346439, г. Новочеркасск
Харьковское шоссе, 6
88002226500
Пн-пт.: 9:00-19:00
Сб -вс. : 9:00-19:00 346439, г. Новочеркасск
Новочеркасское шоссе, 1А
88002226500
Пн-пт.: 9:00-19:00
Сб -вс. : 9:00-19:00 630099, г. Новосибирск
Октябрьская ул., 52
8(800)222-65-00
Пн-пт.: 09:00-19:00
Сб -вс. : 09:00-19:00 614015, г. Пермь
ул. Петропавловская, 41, офис 214
88002226500
Пн-пт.: 9:00-19:00
Сб -вс. : 9:00-19:00 344015, г. Ростов-на-Дону
ул. Еременко, 89Б
88002226500
Пн-пт.: 9:00-19:00
Сб -вс. : 9:00-19:00 344038, г. Ростов-на-Дону
пр-кт Ленина, 54
88002226500
Пн-пт.: 9:00-19:00
Сб -вс. : 9:00-19:00 443067, г. Самара
ул. Гагарина, 104
88002226500
Пн-пт.: 9:00-19:00
Сб -вс. : 9:00-19:00 195197, г. Санкт-Петербург
пр-кт Маршала Блюхера, 12к7, офис 1.1
88002226500
Пн-пт.: 9:00-19:00
Сб -вс. : 9:00-19:00 354000, г. Сочи
ул. Горького, 75В
88002226500
Пн-пт.: 9:00-19:00
Сб -вс. : 9:00-19:00 355042, г. Ставрополь
ул. Доваторцев, 49Б
88002226500
Пн-пт.: 9:00-19:00
Сб -вс. : 9:00-19:00 347924, г. Таганрог
ул. Москатова, 10-1 (GUDDA, Новый ЖД Вокзал)
88002226500
Пн-пт.: 8:00-19:00
Сб -вс. : 8:00-19:00 445009, г. Тольятти
ул. Ленина, 97
88002226500
Пн-пт.: 9:00-19:00
Сб -вс. : 9:00-19:00 346500, г. Шахты
переулок Красный Шахтёр, 78Б (GUDDA, рядом с ТЦ «Максимум»)
88002226500
Пн-пт.: 9:00-19:00
Сб -вс. : 9:00-19:00 150014, г. Ярославль
ул. Победы, 41
88002226500
Пн-пт.: 9:00-19:00
Сб -вс. : 9:00-19:00 450006, г. Уфа
ул. Бакалинская, 25 (офис Осаго24/7)
88002226500
Пн-пт.: 9:00-18:00
Сб -вс. : Выходной 453260, г.Салават
ул. Калинина, 39 (офис Осаго24/7)
88002226500
Пн-пт.: 9:00-19:00
Сб : 9:00-15:00 452450, г. Бирск
ул. Мира, 22А (офис Осаго24/7)
88002226500
Пн-пт.: 9:00-19:00
Сб : 9:00-15:00 452230, село Кушнаренково
ул. Большевистская, 26 (офис Осаго24/7)
88002226500
Пн-пт.: 9:00-19:00
Сб : 9:00-15:00 452200, село Чекмагуш
ул. Ленина, 59 (офис Осаго24/7)
88002226500
Пн-пт.: 9:00-19:00
Сб : 9:00-15:00 452308, г. Дюртюли
ул. Промзона (стоянка МРЭО ГИБДД, офис Осаго24/7)
88002226500
Пн-пт.: 9:00-19:00
Сб : 9:00-15:00 655017, Абакан
Щетинкина, 24
88002226500
Пн-пт.: 09:00-19:00
Сб -вс. : 09:00-19:00 423450, Альметьевск
ул. Ленина, 55
88002226500
Пн-пт.: 09:00-19:00
Сб -вс. : 09:00-19:00 665813, Ангарск
ул. Чайковского, 1а
88002226500
Пн-пт.: 09:00-19:00
Сб -вс. : 09:00-19:00 413850, Балаково
Комсомольская ул., 47Б
88002226500
Пн-пт.: 09:00-19:00
Сб -вс. : 09:00-19:00 143900, Балашиха
ш. Энтузиастов, 66а
88002226500
Пн-пт.: 09:00-19:00
Сб -вс. : 09:00-19:00 656057, Барнаул
Павловский тракт, 251В
88002226500
Пн-пт.: 09:00-19:00
Сб -вс. : 09:00-19:00 659303, Бийск
ул. Мерлина, 27
88002226500
Пн-пт.: 09:00-19:00
Сб -вс. : 09:00-19:00 675000, Благовещенск
ул. Красноармейская, 102
88002226500
Пн-пт.: 09:00-19:00
Сб -вс. : 09:00-19:00 665719, Братск
улица Янгеля, 120
88002226500
Пн-пт.: 09:00-19:00
Сб -вс. : 09:00-19:00 Великий Новгород, 173003
Большая Санкт-Петербургская ул., 39
88002226500
Пн-пт.: 09:00-19:00
Сб -вс. : 09:00-19:00 362048, Владикавказ
пр. Доватора, 47
88002226500
Пн-пт.: 09:00-19:00
Сб -вс. : 09:00-19:00 347371, Волгодонск
Весенняя ул., 56
88002226500
Пн-пт.: 09:00-19:00
Сб -вс. : 09:00-19:00 404126, Волжский
ул. Мира, 42Б
88002226500
Пн-пт.: 09:00-19:00
Сб -вс. : 09:00-19:00 606000, Дзержинск
пр. Ленина, 66
88002226500
Пн-пт.: 09:00-19:00
Сб -вс. : 09:00-19:00 456228, Златоуст
ул. Таганайская, 204
88002226500
Пн-пт.: 09:00-19:00
Сб -вс. : 09:00-19:00 153000, Иваново
пр. Ленина, 9
88002226500
Пн-пт.: 09:00-19:00
Сб -вс. : 09:00-19:00 664047, Иркутск
Советская ул., 58/1
88002226500
Пн-пт.: 09:00-19:00
Сб -вс. : 09:00-19:00 424000, Йошкар-Ола
ул. Карла Маркса, 99
88002226500
Пн-пт.: 09:00-19:00
Сб -вс. : 09:00-19:00 248001, Калуга
ул. Суворова, 113
88002226500
Пн-пт.: 09:00-19:00
Сб -вс. : 09:00-19:00 623428, Каменск-Уральский
пр. Победы, 51A
88002226500
Пн-пт.: 09:00-19:00
Сб -вс. : 09:00-19:00 610017, Киров
ул. Горького, 5
88002226500
Пн-пт.: 09:00-19:00
Сб -вс. : 09:00-19:00 141070, Королёв
ул. Горького, 5
88002226500
Пн-пт.: 09:00-19:00
Сб -вс. : 09:00-19:00 156000, Кострома
ул. Ленина, 10
88002226500
Пн-пт.: 09:00-19:00
Сб -вс. : 09:00-19:00 143407, Красногорск
б-р Строителей, 4 к. 1
88002226500
Пн-пт.: 09:00-19:00
Сб -вс. : 09:00-19:00 660049, Красноярск
ул. Карла Маркса, 93А
88002226500
Пн-пт.: 09:00-19:00
Сб -вс. : 09:00-19:00 640000, Курган
пр. Машиностроителей, 23
88002226500
Пн-пт.: 09:00-19:00
Сб -вс. : 09:00-19:00 305004, Курск
ул. Ленина, 60
88002226500
Пн-пт.: 09:00-19:00
Сб -вс. : 09:00-19:00 398024, Липецк
пр-т. Победы, 29
88002226500
Пн-пт.: 09:00-19:00
Сб -вс. : 09:00-19:00 109316, Люберцы
Комсомольская улица, 15А
88002226500
Пн-пт.: 09:00-19:00
Сб -вс. : 09:00-19:00 Магнитогорск
ул. Герцена, 6
88002226500
Пн-пт.: 09:00-19:00
Сб -вс. : 09:00-19:00 456228, Миасс
Гагарина 1-я лин., 12а
88002226500
Пн-пт.: 09:00-19:00
Сб -вс. : 09:00-19:00 183034, Мурманск
Промышленная ул., 19
88002226500
Пн-пт.: 09:00-19:00
Сб -вс. : 09:00-19:00 423812, Мытищи
Олимпийский пр-т., 29с1
88002226500
Пн-пт.: 09:00-19:00
Сб -вс. : 09:00-19:00 423812, Набережные Челны
пр. Мира, 24-А
88002226500
Пн-пт.: 09:00-19:00
Сб -вс. : 09:00-19:00 360000, Нальчик
ул. Кирова, 320
88002226500
Пн-пт.: 09:00-19:00
Сб -вс. : 09:00-19:00 692918, Находка
ул. Постышева, 14
88002226500
Пн-пт.: 09:00-19:00
Сб -вс. : 09:00-19:00 628600, Нижневартовск
ул. Омская, 11
88002226500
Пн-пт.: 09:00-19:00
Сб -вс. : 09:00-19:00 423577, Нижнекамск
пр. Химиков, 64а
88002226500
Пн-пт.: 09:00-19:00
Сб -вс. : 09:00-19:00 622036, Нижний Тагил
ул. Новострой, 20А
88002226500
Пн-пт.: 09:00-19:00
Сб -вс. : 09:00-19:00 654007, Новокузнецк
ул. Павловского, 11А
88002226500
Пн-пт.: 09:00-19:00
Сб -вс. : 09:00-19:00 663319, Норильск
площадь Металлургов, 10
88002226500
Пн-пт.: 09:00-19:00
Сб -вс. : 09:00-19:00 644043, Омск
ул. Тарская, 13А
88002226500
Пн-пт.: 09:00-19:00
Сб -вс. : 09:00-19:00 302027, Орёл
ул. Ломоносова, 6, лит. Д
88002226500
Пн-пт.: 09:00-19:00
Сб -вс. : 09:00-19:00 460036, Оренбург
ул. Расковой, 10-а
88002226500
Пн-пт.: 09:00-19:00
Сб -вс. : 09:00-19:00 462419, Орск
ул. Ленинского Комсомола, 43
88002226500
Пн-пт.: 09:00-19:00
Сб -вс. : 09:00-19:00 440000, Пенза
ул. Бакунина, 80А
88002226500
Пн-пт.: 09:00-19:00
Сб -вс. : 09:00-19:00 185035, Петрозаводск
ул. Куйбышева, 26
88002226500
Пн-пт.: 09:00-19:00
Сб -вс. : 09:00-19:00 142100, Подольск
Комсомольская ул., 59
88002226500
Пн-пт.: 09:00-19:00
Сб -вс. : 09:00-19:00 653000, Прокопьевск
пр. Шахтеров, 12
88002226500
Пн-пт.: 09:00-19:00
Сб -вс. : 09:00-19:00 180007, Псков
Ольгинская наб., 5А
88002226500
Пн-пт.: 09:00-19:00
Сб -вс. : 09:00-19:00 152934, Рыбинск
ул. Чкалова, 64
88002226500
Пн-пт.: 09:00-19:00
Сб -вс. : 09:00-19:00 390013, Рязань
Первомайский пр., 56
88002226500
Пн-пт.: 09:00-19:00
Сб -вс. : 09:00-19:00 453260, г. Салават
ул. Калинина 39
88002226500
Пн-пт.: 09:00-19:00
Сб -вс. : Суббота: 09:00-15:00 Воскресенье: Выходной 430016, Саранск
ул. Терешковой, 7
88002226500
Пн-пт.: 09:00-19:00
Сб -вс. : 09:00-19:00 410012, Саратов
ул. Рабочая, 145А
88002226500
Пн-пт.: 09:00-19:00
Сб -вс. : 09:00-19:00 99000,
ул. Хрусталева, 84
88002226500
Пн-пт.: 09:00-19:00
Сб -вс. : 09:00-19:00 95000, Симферополь
пр.Победы, 28
88002226500
Пн-пт.: 09:00-19:00
Сб -вс. : 09:00-19:00 214014, Смоленск
ул. Тенишевой, 15
88002226500
Пн-пт.: 09:00-19:00
Сб -вс. : 09:00-19:00 309516, Старый Оскол
ул. Лесной микрорайон, дом 3
88002226500
Пн-пт.: 09:00-19:00
Сб -вс. : 09:00-19:00 453109, Стерлитамак
ул. Черноморская, 29
88002226500
Пн-пт.: 09:00-19:00
Сб -вс. : 09:00-19:00 628426, Сургут
ул. Профсоюзов, 45
88002226500
Пн-пт.: 09:00-19:00
Сб -вс. : 09:00-19:00 446019, Сызрань
ул. Образцовская, 97
88002226500
Пн-пт.: 09:00-19:00
Сб -вс. : 09:00-19:00 167000, Сыктывкар
ул. Гаражная, 9
88002226500
Пн-пт.: 09:00-19:00
Сб -вс. : 09:00-19:00 392000, Тамбов
ул. Максима Горького, 17/129
88002226500
Пн-пт.: 09:00-19:00
Сб -вс. : 09:00-19:00 170100, Тверь
Тверской просп., 2
88002226500
Пн-пт.: 09:00-19:00
Сб -вс. : 09:00-19:00 634021, Томск
пр. Фрунзе, 103
88002226500
Пн-пт.: 09:00-19:00
Сб -вс. : 09:00-19:00 300012, Тула
пр. Ленина, 77
88002226500
Пн-пт.: 09:00-19:00
Сб -вс. : 09:00-19:00


Пн-пт.:
Сб -вс. : 625048, Тюмень
ул. 50 Лет Октября, 8Б
88002226500
Пн-пт.: 09:00-19:00
Сб -вс. : 09:00-19:00 670000, Улан-Удэ
ул. Балтахинова, 13
88002226500
Пн-пт.: 09:00-19:00
Сб -вс. : 09:00-19:00 432017, Ульяновск
ул. Карла Либкнехта, 24/5Ас1
88002226500
Пн-пт.: 09:00-19:00
Сб -вс. : 09:00-19:00 692519, Уссурийск
Комсомольская ул., 28а
88002226500
Пн-пт.: 09:00-19:00
Сб -вс. : 09:00-19:00 141401, Химки
ул. Ленинградская, 39 стр 5
88002226500
Пн-пт.: 09:00-19:00
Сб -вс. : 09:00-19:00 428032, Чебоксары
Ярославская ул., 27
88002226500
Пн-пт.: 09:00-19:00
Сб -вс. : 09:00-19:00 454091, Челябинск
ул. Елькина, 45А
88002226500
Пн-пт.: 09:00-19:00
Сб -вс. : 09:00-19:00 162600, Череповец
просп. Советский, 8А
88002226500
Пн-пт.: 09:00-19:00
Сб -вс. : 09:00-19:00 672000, Чита
ул. Анохина, 91
88002226500
Пн-пт.: 09:00-19:00
Сб -вс. : 09:00-19:00 144002, Электросталь
ул. Красная, 42
88002226500
Пн-пт.: 09:00-19:00
Сб -вс. : 09:00-19:00 413100, Энгельс
пл. Свободы, 15б
88002226500
Пн-пт.: 09:00-19:00
Сб -вс. : 09:00-19:00 677000, Якутск
ул. Орджоникидзе, 36/1
88002226500
Пн-пт.: 09:00-19:00
Сб -вс. : 09:00-19:00
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