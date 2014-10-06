|10:37
|Армавир
|Геннадий К.
|Лада xRay
|2017
|420.000
|на рассмотрении
|10:36
|Новосибирск
|Ярослав А.
|Audi A4
|2017
|1.520.000
|фото автомобиля
|10:36
|Самара
|Мария Ф.
|Renault Megane
|2005
|220.000
|пред.одобрено
|10:36
|Самара
|Яна Н.
|Renault Sandero
|2011
|270.000
|одобрено
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Что делать, если внезапно понадобились деньги, а взять их негде? В долг давать никто не хочет, а по кредиту в банке – уже получили отказ из-за плохой кредитной истории? Можно, конечно, продать машину, но это слишком долго, при этом останетесь без автомобиля. Если денежные средства нужны быстро – то у нас можно получить займ в залог ПТС с низким процентом без подтверждения дохода.
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Договор займа на основании
Оформление займа под ПТС не представляет собой ничего сложного. Особое значение это имеет для тех, кому средства нужны незамедлительно. Для этого необходимо посетить один из офисов лично или воспользоваться онлайн-заявкой на нашем интернет-портале. Сначала необходимо заполнить короткую форму, она работает на сайте круглосуточно без выходных. Еще одно преимущество онлайн заявки в том, что есть возможность предварительного расчета ежемесячного платежа в калькуляторе автозайма. Затем назначается встреча с владельцем транспортного средства, им может оказаться и юридические лицо. Возможно заключение сделки и без собственника: по генеральной доверенности или договору купли-продажи.
В случае, если условия, предоставляемые заемщику, его устраивают, то оформляется уже сам договор займа. В нем указываются условия сдачи ПТС в залог, а также оформления займа. После подписания договора, деньги можно будет получить наличными или на карту. Выдача займа занимает меньше одного часа, а это сильно быстрее кредита в банке.
Для получения кредита под ПТС не нужно ничего особенного. Достаточно просто иметь все необходимые документы и соответствовать требованиям залога. А главный плюс такого займа в том, что использовать машину можно на всем протяжении пользования займом. В первую очередь для получения займа необходимо иметь гражданство РФ, а также попадать в одобряемый возраст – не менее 18 лет.
Из документов нужны только паспорт заемщика и бумаги на машину – при наличии данных документов уже можно заключить договор. Далее будет проведена проверка авто на соответствие требованиям получения займа, которая не отнимет значительного времени. Если останутся вопросы, то всегда можно обратиться в любой из наших офисов и получить профессиональную помощь.
В качестве гарантий подходят как российские ПТС, так и документы иномарок. При этом, в некоторых случаях, существуют ограничения для старых машин по году выпуску - не старше 20 лет. Второе из них – стоимость автомобиля по рынку. Реальная цена должна превышать 50.000 рублей, подходят также грузовые автомобили и мотоциклы.