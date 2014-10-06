Как оформить кредит под ПТС с онлайн решением

Оформление займа под ПТС не представляет собой ничего сложного. Особое значение это имеет для тех, кому средства нужны незамедлительно. Для этого необходимо посетить один из офисов лично или воспользоваться онлайн-заявкой на нашем интернет-портале. Сначала необходимо заполнить короткую форму, она работает на сайте круглосуточно без выходных. Еще одно преимущество онлайн заявки в том, что есть возможность предварительного расчета ежемесячного платежа в калькуляторе автозайма. Затем назначается встреча с владельцем транспортного средства, им может оказаться и юридические лицо. Возможно заключение сделки и без собственника: по генеральной доверенности или договору купли-продажи.

В случае, если условия, предоставляемые заемщику, его устраивают, то оформляется уже сам договор займа. В нем указываются условия сдачи ПТС в залог, а также оформления займа. После подписания договора, деньги можно будет получить наличными или на карту. Выдача займа занимает меньше одного часа, а это сильно быстрее кредита в банке.