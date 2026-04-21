Диана Давитян - "Финансы — моя профессия и зона экспертизы". Окончила РАНХиГС по специальности "Экономика". В отрасли больше 10 лет: прошла путь от теории к практике, чтобы сегодня помогать людям разбираться в кредитах без страха и заблуждений. В компании "Автозайм" отвечает за то, чтобы каждому заёмщику были понятны условия, комфортен процесс и надёжен результат.
Займ без залога — деньги наличными или переводом на карту без передачи автомобиля, залога имущества и поручителей. Решение за 5 минут, деньги сразу после одобрения. С плохой кредитной историей тоже можно.
|Критерий
|Займ без залога
|Займ под ПТС
|Банк
|Нужен автомобиль?
|Нет
|Да (ПТС)
|Часто да
|Скорость получения
|5–30 минут
|30–60 минут
|1–5 дней
|Проверка кредитной истории
|Лояльно (95% одобрений)
|Не требуется
|Строгая проверка
|Риск потери авто
|Нет (авто не в залоге)
|При просрочке
|Минимальный
|Требования к документам
|Минимальные (паспорт + 1 док)
|ПТС + паспорт
|Строгие (справки, поручители)
Автозайм — займ без залога, без поручителей. Деньги на карту в течение 10 минут после одобрения. Плохая кредитная история не помешает. Оставьте заявку.
Займ без залога — это способ быстро получить деньги на карту, при котором не нужно передавать автомобиль, ПТС или другое имущество. Ключевые факторы безопасности: прозрачность договора, отсутствие скрытых комиссий и легальный статус кредитора (регистрация в ЦБ РФ). При соблюдении этих условий продукт остается одним из самых эффективных решений для оперативного привлечения денег, особенно при плохой кредитной истории или отсутствии ликвидного залога.
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