Диана Давитян - "Финансы — моя профессия и зона экспертизы". Окончила РАНХиГС по специальности "Экономика". В отрасли больше 10 лет: прошла путь от теории к практике, чтобы сегодня помогать людям разбираться в кредитах без страха и заблуждений. В компании "Автозайм" отвечает за то, чтобы каждому заёмщику были понятны условия, комфортен процесс и надёжен результат.