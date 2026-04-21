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Создано: 21.04.2026
Обновлено: 29.05.2026

Мнение эксперта

Диана Давитян

Диана Давитян - "Финансы — моя профессия и зона экспертизы". Окончила РАНХиГС по специальности "Экономика". В отрасли больше 10 лет: прошла путь от теории к практике, чтобы сегодня помогать людям разбираться в кредитах без страха и заблуждений. В компании "Автозайм" отвечает за то, чтобы каждому заёмщику были понятны условия, комфортен процесс и надёжен результат.

Займы без залога — деньги на карту до 900 000 ₽ без автомобиля и поручителей

Займ без залога — деньги наличными или переводом на карту без передачи автомобиля, залога имущества и поручителей. Решение за 5 минут, деньги сразу после одобрения. С плохой кредитной историей тоже можно.

Кратко о займе без залога

  • Сумма займа: до 900 000 ₽
  • Срок: от 3 до 60 месяцев
  • Ставка: от 0% на первый займ
  • Решение: от 5 минут
  • Автомобиль не нужен и не проверяется
  • Минимум документов (паспорт + второй документ)

Как оформить займ без залога

  1. Заполните заявку онлайн — 2 минуты на сайте
  2. Дождитесь решения — от 5 до 30 минут
  3. Подпишите договор — электронно или в офисе
  4. Получите деньги — на карту, счет или наличными

Требования к заемщику

  • Возраст от 18 лет
  • Гражданство РФ
  • Постоянная регистрация в любом регионе
  • Паспорт и второй документ (СНИЛС, ИНН, права)

Автомобиль не нужен

  • Это займ без залога — ПТС, диагностика и осмотр не требуются
  • Подходит, даже если авто в кредите, залоге или битое
  • Пользуетесь машиной без ограничений

Сравнение с другими вариантами

Критерий Займ без залога Займ под ПТС Банк
Нужен автомобиль? Нет Да (ПТС) Часто да
Скорость получения 5–30 минут 30–60 минут 1–5 дней
Проверка кредитной истории Лояльно (95% одобрений) Не требуется Строгая проверка
Риск потери авто Нет (авто не в залоге) При просрочке Минимальный
Требования к документам Минимальные (паспорт + 1 док) ПТС + паспорт Строгие (справки, поручители)

Как выбрать надежного кредитора

  • Проверяйте лицензию ЦБ РФ или регистрацию в реестре МФО
  • Изучайте отзывы на независимых площадках (Яндекс, Google)
  • Уточняйте полную стоимость займа (ПСК) в договоре
  • Избегайте скрытых комиссий и навязанных страховок
  • Выбирайте компании с периодом охлаждения без штрафов

На что смотреть в договоре

  • Процентная ставка (в день и в год)
  • Штрафы и пени за просрочку (обычно 0,1% в день)
  • Возможность досрочного погашения без комиссий
  • Способы возврата (карта, наличные, перевод)
  • Наличие дополнительных услуг (страховка, СМС)

Почему могут отказать

  • Неполные или неверные данные в анкете
  • Отсутствие постоянного дохода
  • Возраст менее 18 лет
  • Действующий просроченный займ
  • Подозрение в мошенничестве (несовпадение документов)

Безопасность

  • Данные передаются по защищенному каналу (SSL)
  • Официальный договор с индивидуальными условиями
  • Не передаете имущество, ПТС или ключи
  • Компания соблюдает 152-ФЗ о персональных данных

Преимущества

  • Деньги в день обращения — часто за 5–10 минут
  • Лояльная проверка кредитной истории
  • Автомобиль не нужен
  • Гибкие условия погашения — частями или досрочно
  • Подходит пенсионерам, самозанятым, без официального трудоустройства

Риски

  • Процентная ставка выше, чем в банке
  • При длительной просрочке — передача долга коллекторам
  • Читайте договор и не берите больше, чем нужно

Кому подходит

  • Нужны срочные деньги до зарплаты или на лечение
  • Отказали в банке из-за плохой кредитной истории
  • Нет автомобиля или он в залоге
  • Нужна быстрая выдача без визита в офис

Займ без залога в Автозайм

Автозайм — займ без залога, без поручителей. Деньги на карту в течение 10 минут после одобрения. Плохая кредитная история не помешает. Оставьте заявку.

4.9
из 5
88 оценок
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Мнение других экспертов

Алеся Мирная
Алеся Мирная

Займ без залога — это способ быстро получить деньги на карту, при котором не нужно передавать автомобиль, ПТС или другое имущество. Ключевые факторы безопасности: прозрачность договора, отсутствие скрытых комиссий и легальный статус кредитора (регистрация в ЦБ РФ). При соблюдении этих условий продукт остается одним из самых эффективных решений для оперативного привлечения денег, особенно при плохой кредитной истории или отсутствии ликвидного залога.

Как получить займ без залога

1
Заполните онлайн-заявку Укажите сумму, срок и ваши контактные данные. Это займёт не более 3 минут.
2
Дождитесь одобрения Решение принимается автоматически от 5 до 30 минут. Кредитную историю не проверяем или проверяем лояльно.
3
Подтвердите личность Сфотографируйте паспорт и второй документ (СНИЛС, ИНН или права) через сайт или приложение.
4
Подпишите договор онлайн Получите SMS или ссылку с условиями займа. Подтвердите согласие кодом из SMS — электронная подпись имеет полную силу.
5
Получите деньги на карту Перевод на вашу банковскую карту (Мир, Visa, Mastercard) или наличными в офисе. Средства приходят в течение 10 минут.

Часто задаваемые вопросы

Нет, это займ без залога. Автомобиль не нужен, ПТС не требуется, машина остаётся у вас.
Да. Мы лояльно относимся к просрочкам и испорченной КИ. Одобрение получают 95% заявок.
Только паспорт и второй документ на выбор (СНИЛС, ИНН, водительские права).
Среднее время от заявки до зачисления — от 5 до 30 минут.
Нет. Все условия прописаны в договоре. Никаких дополнительных платежей и страховок.