Кристина Лысенко - "Разбираться в деньгах, трендах и инвестициях — моя работа". Окончила РАНХиГС по специальности "Мировая экономика", и уже более 10 лет в финансовой отрасли помогает смотреть на вопросы шире. В компании "Автозайм" отвечает за экспертизу и анализ. Объясняет сложные вещи простым языком, без лишней теории.