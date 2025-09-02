Кристина Лысенко - "Разбираться в деньгах, трендах и инвестициях — моя работа". Окончила РАНХиГС по специальности "Мировая экономика", и уже более 10 лет в финансовой отрасли помогает смотреть на вопросы шире. В компании "Автозайм" отвечает за экспертизу и анализ. Объясняет сложные вещи простым языком, без лишней теории.
Займ под залог грузового авто — деньги под залог коммерческого транспорта. Грузовик продолжает работать и приносить доход, пока вы пользуетесь заемными средствами.
|Критерий
|Под ПТС
|Под грузовое авто
|Банк
|Авто остается у владельца
|Да
|Да
|Нет
|Скорость получения
|30–60 минут
|1–3 часа
|1–5 дней
|Процентная ставка
|Средняя
|От 2% в месяц
|Низкая годовая
|Проверка кредитной истории
|Нет
|Не критично
|Да
|Риск потери авто
|При просрочке
|Минимальный
|Значительный при невыплате
|Требования к документам
|Минимальные
|ПТС, документы на грузовик, доп. оборудование
|Полный пакет, бухгалтерия
Автозайм работает с коммерческим транспортом . Индивидуальные условия, гибкое погашение, юридическая поддержка на всех этапах. Оставьте заявку — специалист рассчитает сумму и свяжется с вами в течение нескольких минут.
Займ под залог грузовых авто — это удобный инструмент для владельцев коммерческого транспорта. Техника остаётся в работе, процесс выдачи средств быстрый, а требования к документам минимальные. Такое финансирование позволяет поддерживать оборотные средства без риска остановки бизнеса.
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