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Частным лицам Для юридических лиц Грузовой транспорт
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Создано: 02.09.2025
Обновлено: 29.05.2026

Мнение эксперта

Кристина Лысенко

Кристина Лысенко - "Разбираться в деньгах, трендах и инвестициях — моя работа". Окончила РАНХиГС по специальности "Мировая экономика", и уже более 10 лет в финансовой отрасли помогает смотреть на вопросы шире. В компании "Автозайм" отвечает за экспертизу и анализ. Объясняет сложные вещи простым языком, без лишней теории.

Займ под залог грузового авто — финансирование без остановки бизнеса

Займ под залог грузового авто — деньги под залог коммерческого транспорта. Грузовик продолжает работать и приносить доход, пока вы пользуетесь заемными средствами.

Почему грузовой транспорт подходит для залога

  • Стабильная ликвидность — высокий спрос на рынке коммерческого транспорта
  • Прозрачная оценка — объективная рыночная стоимость и проверка состояния
  • Легкая проверка — техсостояние и юрчистота без труда подтверждаются

Процесс получения займа

  1. Заявка — онлайн или по телефону. Укажите модель, год выпуска и тип техники.
  2. Проверка и оценка — специалист осматривает авто, проверяет документы, оценивает стоимость.
  3. Оформление договора — подготовка документов, заключение договора займа и залога ПТС.
  4. Получение средств — наличные или перевод. Для юрлиц — полный пакет бухгалтерских документов.

Какие грузовики принимаем

  • Грузовые автомобили от 1,5 до 40 тонн
  • Фургоны — цельнометаллические, изотермические, рефрижераторы
  • Самосвалы — дорожные, карьерные, сельхоз
  • Тягачи — седельные, для перевозки спецтехники
  • Автоцистерны — для жидкостей и сыпучих материалов
  • Спецтранспорт — эвакуаторы, автовышки, муковозы

Преимущества для бизнеса

  • Транспорт работает и приносит доход
  • Деньги выдаются в течение 2–3 часов
  • Кредитная история не важна
  • Подходит для ИП, ООО, физических лиц
  • Официальный договор и юридическое сопровождение

Пример расчета для грузовика

  • Модель: MAN TGS 18.400
  • Год выпуска: 2020
  • Рыночная стоимость: 3 500 000 руб.
  • Максимальный заем: 2 800 000 руб. (80% стоимости)
  • Ежемесячный платеж (ставка 5%): 140 000 руб.

Особые условия

  • Обязательный техосмотр всех систем и узлов
  • Проверка ПТС, диагностической карты, страховки
  • Учет дополнительного оборудования (гидроборта, холодильные установки)
  • Проверка разрешительных документов при необходимости

Для кого подходит

  • Логистические компании — для пополнения оборотных средств
  • Грузоперевозчики — для ремонта и обслуживания техники
  • Строительные организации — для финансирования проектов
  • Сельхозпроизводители — для сезонных работ
  • ИП и малый бизнес — для расширения

Сравнение с банковским кредитом

Критерий Под ПТС Под грузовое авто Банк
Авто остается у владельца Да Да Нет
Скорость получения 30–60 минут 1–3 часа 1–5 дней
Процентная ставка Средняя От 2% в месяц Низкая годовая
Проверка кредитной истории Нет Не критично Да
Риск потери авто При просрочке Минимальный Значительный при невыплате
Требования к документам Минимальные ПТС, документы на грузовик, доп. оборудование Полный пакет, бухгалтерия

Автозайм работает с коммерческим транспортом . Индивидуальные условия, гибкое погашение, юридическая поддержка на всех этапах. Оставьте заявку — специалист рассчитает сумму и свяжется с вами в течение нескольких минут.

4.8
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Мнение других экспертов

Диана Давитян
Диана Давитян

Займ под залог грузовых авто — это удобный инструмент для владельцев коммерческого транспорта. Техника остаётся в работе, процесс выдачи средств быстрый, а требования к документам минимальные. Такое финансирование позволяет поддерживать оборотные средства без риска остановки бизнеса.

Как получить займ под грузовик

1
Оставляете заявку Позвоните или оставьте онлайн-заявку, укажите тип грузового авто, марку, модель и год выпуска. Наш специалист уточнит техническое состояние и подготовит предварительный расчёт займа.
2
Проверка и оценка Эксперт осматривает грузовой автомобиль, проверяет документы, техническое состояние, оценивает рыночную стоимость и ликвидность для определения суммы займа.
3
Оформление договора Заключаете договор займа и залога ПТС. Грузовой автомобиль остаётся у вас или передается на ответственное хранение по согласованию.
4
Получение займа Получаете деньги наличными или на расчетный счёт. Все документы для бухгалтерии и подтверждения сделки предоставляются в полном объёме.

Часто задаваемые вопросы

Да, при оформлении залога ПТС ваш автомобиль остаётся у вас и продолжает работать в бизнесе.
Все этапы – от заявки до выдачи средств, занимают всего 1–2 часа.
ПТС автомобиля, паспорт владельца, диагностическая карта и страховка. Для юрлиц предоставляется полный пакет бухгалтерских документов.
Нет, кредитная история не влияет на решение о выдаче займа под залог грузового авто.
Мы рассчитываем до 80% от рыночной стоимости грузовика, учитывая год выпуска, пробег, техническое состояние и ликвидность модели.