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Создано: 02.09.2025
Обновлено: 29.05.2026

Мнение эксперта

Диана Давитян

Диана Давитян - "Финансы — моя профессия и зона экспертизы". Окончила РАНХиГС по специальности "Экономика". В отрасли больше 10 лет: прошла путь от теории к практике, чтобы сегодня помогать людям разбираться в кредитах без страха и заблуждений. В компании "Автозайм" отвечает за то, чтобы каждому заёмщику были понятны условия, комфортен процесс и надёжен результат.

Финансирование в мотоломбарде

Займ под залог мотоцикла — деньги под залог документов на мототехнику. Мотоцикл остается у вас. Продолжаете пользоваться в обычном режиме.

Почему мотоциклы принимаются в залог

Мототехника ликвидна и имеет понятную рыночную стоимость:

  • Постоянный спрос — мотоциклы востребованы круглый год
  • Прозрачная оценка — рыночная цена определяется легко
  • Компактность — не нужны спецусловия для хранения документов

Процесс получения займа

  1. Оценка. Осмотр техсостояния, проверка оригинальности деталей, рыночная стоимость, юридическая проверка документов.
  2. Сумма займа. До 80% от рыночной. Учитываем марку, модель, год, состояние, оригинальные детали.
  3. Документы. Договор займа, договор залога ПТС, акт приема-передачи документов.
  4. Деньги. Наличные или на карту. ПТС у нас на хранении. Мотоцикл у вас.

Какие виды мототехники принимаем

  • Спортивные мотоциклы — все модели и классы
  • Круизеры и чопперы — американские, японские, европейские
  • Эндуро и кроссовые — для города и бездорожья
  • Классические модели — дорожные мотоциклы
  • Скутеры и мопеды — любой кубатуры

Преимущества

  • Мотоцикл остается с вами — продолжаете ездить
  • Быстрое оформление — 30–60 минут
  • Минимум документов — паспорт и ПТС
  • Кредитная история не важна
  • Конфиденциально — без справок о доходах

Пример расчета

  • Модель: Yamaha YZF-R6
  • Год выпуска: 2019
  • Стоимость: 600 000 руб.
  • Сумма займа: 420 000 руб. (70%)
  • Ежемесячный платеж: от 16 800 руб. (при 4%)

Условия

  • Мотоцикл должен быть на ходу
  • Оригинальные документы — ПТС, СТС
  • Действующий полис ОСАГО
  • Нет арестов и других залогов

Кому подходит

  • Мотоэнтузиастам — тюнинг, экипировка
  • Сезонным райдерам — финансирование вне сезона
  • Срочные нужды — лечение, ремонт, путешествия
  • Бизнес — пополнение оборотных средств
  • Студентам — оплата образования

Сравнение с другими вариантами

Критерий Под ПТС мотоцикла Банковский кредит
Мотоцикл остается с вами Да Нет
Скорость оформления 30–60 минут 3–7 дней
Процентная ставка От 2% в месяц От 15% годовых
Необходимые документы Паспорт + ПТС Полный пакет

Автозайм — получаете деньги под залог мотоцикла, не расставаясь с ним. Оставьте заявку — специалист проконсультирует бесплатно.

4.9
из 5
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Мнение других экспертов

Кристина Лысенко
Кристина Лысенко

Услуга займа в мотоломбарде — быстрый и удобный способ получить денежные средства без потери мотоцикла. Процедура прозрачна, документы минимальны, а условия подходят как частным лицам, так и бизнесу. Это оптимальное решение для тех, кто ценит скорость и конфиденциальность.

Как получить займ под залог мотоцикла

1
Заявка онлайн или по телефону Оставьте заявку, укажите тип мототехники: мотоцикл, квадроцикл или скутер. Специалист рассчитает предварительную сумму займа.
2
Осмотр и проверка Специалист осматривает мотоцикл, проверяет документы (ПТС, СТС), оценивает техническое состояние, пробег и рыночную ликвидность.
3
Оформление договора Заключается договор займа и залога ПТС. Мотоцикл остаётся у вас, вы продолжаете пользоваться техникой.
4
Получение денег Деньги выдаются наличными или переводом на карту. Вся процедура занимает 30–60 минут без сложных проверок и ожидания.

Часто задаваемые вопросы

Необходимы паспорт и ПТС на мотоцикл, иногда СТС для подтверждения регистрации.
Деньги выдаются в течение 30–60 минут после проверки документов и оценки техники.
Да, мотоцикл остаётся у владельца, и вы можете продолжать ездить на нём.
Принимаем спортивные, эндуро, кроссовые, круизёры, чопперы, скутеры и мопеды любого класса.
Сумма определяется исходя из рыночной стоимости техники (до 80%), процентная ставка — от 2% в месяц в зависимости от условий займа.