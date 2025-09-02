Диана Давитян - "Финансы — моя профессия и зона экспертизы". Окончила РАНХиГС по специальности "Экономика". В отрасли больше 10 лет: прошла путь от теории к практике, чтобы сегодня помогать людям разбираться в кредитах без страха и заблуждений. В компании "Автозайм" отвечает за то, чтобы каждому заёмщику были понятны условия, комфортен процесс и надёжен результат.
Займ под залог мотоцикла — деньги под залог документов на мототехнику. Мотоцикл остается у вас. Продолжаете пользоваться в обычном режиме.
Мототехника ликвидна и имеет понятную рыночную стоимость:
|Критерий
|Под ПТС мотоцикла
|Банковский кредит
|Мотоцикл остается с вами
|Да
|Нет
|Скорость оформления
|30–60 минут
|3–7 дней
|Процентная ставка
|От 2% в месяц
|От 15% годовых
|Необходимые документы
|Паспорт + ПТС
|Полный пакет
Автозайм — получаете деньги под залог мотоцикла, не расставаясь с ним. Оставьте заявку — специалист проконсультирует бесплатно.
Услуга займа в мотоломбарде — быстрый и удобный способ получить денежные средства без потери мотоцикла. Процедура прозрачна, документы минимальны, а условия подходят как частным лицам, так и бизнесу. Это оптимальное решение для тех, кто ценит скорость и конфиденциальность.
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