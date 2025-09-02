Telegram
Частным лицам Для юридических лиц Грузовой транспорт
Офисы
Telegram
Создано: 02.09.2025
Обновлено: 29.05.2026

Мнение эксперта

Алеся Мирная

Алеся Мирная - "Моя задача — сделать так, чтобы цифры в договоре работали на вас". Окончила РАНХиГС по специальности "Налоги и налогообложение", и уже более 10 лет следит за тем, чтобы даже сложные финансовые вопросы решались просто. Как кредитный специалист компании "Автозайм", отвечает за грамотный подбор условий и чистоту сделки.

Займ под залог ПТС с переводом на карту — деньги без визита в офис

Займ под залог ПТС с переводом на карту — деньги без посещения офиса. Специалисты оценивают автомобиль и проверяют документы, после чего средства приходят на карту. Машина остается у вас.

Как работает услуга

1. Оформление онлайн или по телефону

  • Бесплатная консультация и предварительная оценка авто
  • Выезд эксперта для осмотра и проверки документов (ПТС, СТС)

2. Заключение договора

  • Подписание электронного договора займа
  • Передача ПТС на хранение с юридическим сопровождением

3. Зачисление средств

  • Перевод денег на карту в течение 30 минут
  • Поддержка карт российских банков и международных платежных систем

Преимущества

  • Автомобиль остается у вас — пользуйтесь без ограничений
  • Деньги на карту — быстро и без визита в офис
  • Скорость — оформление и перевод за 30 минут
  • Минимум документов — паспорт, ПТС и СТС
  • Полное дистанционное оформление

Пример расчета

  • Стоимость авто: 1 200 000 руб.
  • Сумма займа: 840 000 руб. (70% от стоимости)
  • Зачисление на карту: в течение 30 минут после заключения договора

Сравнение с другими вариантами

Критерий Займ под ПТС на карту Банковский кредит
Автомобиль остается с вами Да Нет
Скорость оформления 30 минут 3–7 дней
Процентная ставка От 2% в месяц От 15% годовых
Необходимые документы Паспорт + ПТС Полный пакет

Безопасность

  • Юридическое сопровождение сделки на каждом этапе
  • Конфиденциальность персональных и финансовых данных

Кому подходит

  • Нужны деньги срочно — лечение, ремонт, покупки
  • Нет времени ехать в офис
  • Важно получить прозрачные условия без скрытых комиссий

Автозайм — оценка автомобиля, перевод на карту, юридическое сопровождение. Получите деньги под залог ПТС без визита в офис.

4.8
из 5
48 оценок
Ваша оценка:

Мнение других экспертов

Диана Давитян
Диана Давитян

Займ под залог ПТС с переводом средств на карту банка — это точечный финансовый инструмент, который используют не только для срочного доступа к деньгам, но и для сохранения контроля над автомобилем. Важнее не скорость перевода, а корректная оценка стоимости авто и прозрачные условия сделки: переоценка приводит к переплате, недооценка — к потере ликвидности для владельца.

Как получить займ под залог ПТС с переводом на карту

1
Оформление заявки Оставьте заявку онлайн или по телефону. Укажите данные автомобиля и желаемую сумму займа. Наш специалист рассчитает предварительную сумму и согласует удобный способ перевода на карту.
2
Осмотр и проверка документов Наш специалист проводит выездной осмотр автомобиля и проверяет документы (ПТС, СТС). Оценивается состояние автомобиля, пробег и юридическая чистота.
3
Заключение договора Подписание электронного договора займа и залога ПТС. Автомобиль остаётся у владельца, а ПТС передаётся на ответственное хранение.
4
Мгновенный перевод на карту После подписания договора средства зачисляются на вашу карту в течение 30 минут. Поддерживаются карты всех банков.

Часто задаваемые вопросы

Обычно перевод занимает не более 30 минут после подписания договора и передачи ПТС на ответственное хранение.
Да, займ под залог ПТС можно получить на карту любого банка, поддерживающего стандартные переводы.
Нет, получение средств полностью дистанционное — перевод на карту осуществляется без визита в офис.
Да, кредитная история не влияет на возможность оформления займа, так как обеспечение — ПТС автомобиля.
Все операции защищены шифрованием, юридически оформлены, а ПТС передаётся на ответственное хранение с документальным подтверждением.