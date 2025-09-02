Алеся Мирная - "Моя задача — сделать так, чтобы цифры в договоре работали на вас". Окончила РАНХиГС по специальности "Налоги и налогообложение", и уже более 10 лет следит за тем, чтобы даже сложные финансовые вопросы решались просто. Как кредитный специалист компании "Автозайм", отвечает за грамотный подбор условий и чистоту сделки.
Займ под залог ПТС с переводом на карту — деньги без посещения офиса. Специалисты оценивают автомобиль и проверяют документы, после чего средства приходят на карту. Машина остается у вас.
1. Оформление онлайн или по телефону
2. Заключение договора
3. Зачисление средств
|Критерий
|Займ под ПТС на карту
|Банковский кредит
|Автомобиль остается с вами
|Да
|Нет
|Скорость оформления
|30 минут
|3–7 дней
|Процентная ставка
|От 2% в месяц
|От 15% годовых
|Необходимые документы
|Паспорт + ПТС
|Полный пакет
Автозайм — оценка автомобиля, перевод на карту, юридическое сопровождение. Получите деньги под залог ПТС без визита в офис.
Займ под залог ПТС с переводом средств на карту банка — это точечный финансовый инструмент, который используют не только для срочного доступа к деньгам, но и для сохранения контроля над автомобилем. Важнее не скорость перевода, а корректная оценка стоимости авто и прозрачные условия сделки: переоценка приводит к переплате, недооценка — к потере ликвидности для владельца.
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