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Создано: 01.09.2025
Обновлено: 17.06.2026

Мнение эксперта

Алеся Мирная

Алеся Мирная - "Моя задача — сделать так, чтобы цифры в договоре работали на вас". Окончила РАНХиГС по специальности "Налоги и налогообложение", и уже более 10 лет следит за тем, чтобы даже сложные финансовые вопросы решались просто. Как кредитный специалист компании "Автозайм", отвечает за грамотный подбор условий и чистоту сделки.

Займ под залог ПТС — получите деньги и продолжайте пользоваться автомобилем

Займ под ПТС — деньги под залог паспорта транспортного средства. Автомобиль остается у вас. ПТС хранится у кредитора, вы продолжаете ездить.

Кратко о займе под ПТС

  • Сумма займа: до 80% от стоимости автомобиля
  • Срок: 12–60 месяцев
  • Ставка: 2–8% в месяц
  • Решение: от 30 минут
  • Автомобиль остается у владельца
  • Минимум документов

Как оформить займ под ПТС

  1. Оценка автомобиля — проверка документов и состояния
  2. Согласование условий — сумма, срок, ставка
  3. Подписание договора — займ + залог ПТС
  4. Получение денег — наличными или на карту

Требования к заемщику

  • Возраст от 18 лет
  • Гражданство РФ
  • Право собственности на авто

Требования к автомобилю

  • Автомобиль на ходу
  • Без арестов и ограничений
  • Документы в порядке
  • Допускаются незначительные повреждения

Сравнение вариантов займа

Критерий Под ПТС Под авто Банк
Авто у владельца Да Нет Да
Скорость получения 30–60 минут 1–2 часа 1–3 дня
Процентная ставка Высокая Средняя Низкая
Проверка кредитной истории Нет Нет Да
Риск потери авто При просрочке Сразу при передаче Минимальный
Требования к документам Минимальные Минимальные Строгие

Как выбрать автоломбард

  • Проверяйте юридическое лицо и регистрацию компании
  • Изучайте отзывы и срок работы на рынке
  • Уточняйте, где и как хранится ПТС
  • Смотрите полную стоимость займа, а не только ставку
  • Избегайте компаний со скрытыми комиссиями

На что смотреть в договоре

  • Итоговая процентная ставка в годовом выражении
  • Штрафы и пени за просрочку
  • Условия досрочного погашения
  • Порядок реализации автомобиля при невыплате
  • Дополнительные комиссии

Почему могут отказать

  • Автомобиль в залоге или под арестом
  • Отсутствие оригинала ПТС
  • Сильные повреждения авто
  • Несовпадение данных в документах
  • Сомнительная история владения

Безопасность займа под ПТС

  • ПТС хранится в сейфе или банковской ячейке
  • Заключается официальный договор
  • Авто не изымается и не используется кредитором
  • Вы остаетесь полноправным пользователем автомобиля

Преимущества

  • Деньги в день обращения
  • Без проверки кредитной истории
  • Автомобиль остается у вас
  • Гибкие условия погашения

Риски

  • Повышенная процентная ставка
  • Риск потери авто при невыплате
  • Важно внимательно читать договор

Кому подходит

  • Нужны срочные деньги
  • Отказали в банке
  • Важно сохранить автомобиль
  • Нужна быстрая выдача без лишних проверок

Займ под ПТС в автоломбарде «Автозайм»

Оформляем займы под залог ПТС с быстрым одобрением. Деньги в день обращения. Автомобиль остается у вас без ограничений.

4.9
из 5
67 оценок
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Мнение других экспертов

Диана Давитян
Диана Давитян

Займ под залог ПТС — это финансовый инструмент, при котором заемщик получает деньги под обеспечение паспорта транспортного средства, сохраняя право пользования автомобилем. Ключевые факторы безопасности сделки: юридическая прозрачность договора, корректная оценка рыночной стоимости авто и репутация кредитора, обеспечивающего сохранность документа. При соблюдении этих условий продукт остается одним из наиболее эффективных способов оперативного привлечения ликвидности.

Как получить займ под залог ПТС

1
Оставьте онлайн-заявку Заполните форму на сайте или позвоните по телефону. Укажите марку авто, год выпуска и желаемую сумму займа.
2
Дождитесь предварительной оценки Специалист рассчитает максимальную сумму займа (до 80% от рыночной стоимости) и согласует удобное время для осмотра.
3
Предоставьте автомобиль для осмотра Выезд оценщика возможен в удобное для вас место. Проверяется техническое состояние, комплектация и соответствие документов.
4
Подготовьте документы Паспорт РФ, ПТС (паспорт транспортного средства) и СТС (свидетельство о регистрации). При необходимости — ПСМ для спецтехники.
5
Подпишите договор займа и залога Внимательно ознакомьтесь с условиями: сумма, ставка, срок, порядок возврата. ПТС остается у кредитора, автомобиль — у вас.
6
Получите деньги Средства выдаются наличными в офисе или переводом на банковскую карту в течение 30–60 минут после подписания документов.
7
Верните займ и получите ПТС обратно Погасите долг согласно графику. После полного расчета ПТС возвращается владельцу без дополнительных комиссий.

Часто задаваемые вопросы

Да, большинство компаний предлагают пролонгацию. Условия и комиссия за продление прописываются в договоре.
Нет, ПТС уже находится у банка. Для оформления нужно сначала полностью погасить кредит и получить оригинал документа.
Обязательного страхования не требуется. Однако рекомендуется иметь действующий полис ОСАГО для законного использования автомобиля.
Нет, если кредитор не является банком или МФО. Информация передается только при судебном разбирательстве по просрочке.
Нет, осмотр обязателен. Кредитору необходимо оценить техническое состояние и ликвидность автомобиля для определения суммы займа.
Все комиссии должны быть прописаны в договоре. К стандартным услугам относятся оценка автомобиля и оформление документов.