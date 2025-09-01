Алеся Мирная - "Моя задача — сделать так, чтобы цифры в договоре работали на вас". Окончила РАНХиГС по специальности "Налоги и налогообложение", и уже более 10 лет следит за тем, чтобы даже сложные финансовые вопросы решались просто. Как кредитный специалист компании "Автозайм", отвечает за грамотный подбор условий и чистоту сделки.
Займ под ПТС — деньги под залог паспорта транспортного средства. Автомобиль остается у вас. ПТС хранится у кредитора, вы продолжаете ездить.
|Критерий
|Под ПТС
|Под авто
|Банк
|Авто у владельца
|Да
|Нет
|Да
|Скорость получения
|30–60 минут
|1–2 часа
|1–3 дня
|Процентная ставка
|Высокая
|Средняя
|Низкая
|Проверка кредитной истории
|Нет
|Нет
|Да
|Риск потери авто
|При просрочке
|Сразу при передаче
|Минимальный
|Требования к документам
|Минимальные
|Минимальные
|Строгие
Оформляем займы под залог ПТС с быстрым одобрением. Деньги в день обращения. Автомобиль остается у вас без ограничений.
Займ под залог ПТС — это финансовый инструмент, при котором заемщик получает деньги под обеспечение паспорта транспортного средства, сохраняя право пользования автомобилем. Ключевые факторы безопасности сделки: юридическая прозрачность договора, корректная оценка рыночной стоимости авто и репутация кредитора, обеспечивающего сохранность документа. При соблюдении этих условий продукт остается одним из наиболее эффективных способов оперативного привлечения ликвидности.
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