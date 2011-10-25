Нередко, для расширения своего бизнеса, предприниматели обращаются за займом, используя свой автопарк в качестве обременения. Этот вид финансирования позволяет быстро получить необходимые средства, предоставив ПТС в залог автоломбарду. Одним из преимуществ данной услуги является минимальный список требований к заемщику, что делает процесс получения займа более доступным.

Получив займ под залог автомобиля, юридическое лицо может использовать вырученные средства для различных целей, включая развитие бизнеса, пополнение оборотных средств или решение временных финансовых затруднений. При этом авто остается у владельца и может продолжать использоваться в рамках своей деловой деятельности.

Процедура получения займа под залог ТС для юридических лиц в Москве обычно довольно быстра и проста. Предприниматель оставляет заявку на получение денежных средств на нашем сайте. Далее с ним связывается наш специалист. После чего проводится оценка рыночной стоимости автомобиля. После согласования условий договора и отдачи ПТС в залог, деньги могут быть выданы наличными или перечислены на банковский счет.

Таким образом, займ под залог авто представляет собой удобный и эффективный способ получения финансовой поддержки для развития бизнеса юридических лиц.