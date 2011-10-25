Топ 15 популярных вопросов
Требования к заемщику и залогу
- Необходимо иметь гражданство РФ.
- Возраст – не менее 18 лет.
- Физическое или юридическое лицо
Автомобиль или спецтехника российского и иностранного производства:
- принадлежит заёмщику на праве собственности, что подтверждается оригиналом паспорта транспортного средства (ПТС) или оригиналом паспорта самоходной машины (ПСМ) и других видов техники;
- находится в исправном техническом состоянии и не имеет существенных повреждений конструктивных элементов кузова.
Да есть, для займа под залог ПТС автомобиля (вы продолжаете пользоваться транспортным средством) подходят отечественные авто не старше 10 лет, а иностранного производства не старше 20 лет. Но при этом, если автомобиль старше указанных сроков Вы можете получить займ под сам автомобиль (остается на стоянке на все время пользования заемными средствами)
Оформление займа
Для оформления займа Вам потребуются:
- Паспорт гражданина РФ
- ПТС (паспорт транспортного средства) или ПСМ (паспорта самоходной машины)
- СТС (свидетельство о регистрации транспортного средства)
Если Вы хотите оформить заём под залог самоходной машины, достаточно будет предоставить паспорт гражданина РФ, паспорт самоходной машины (ПСМ) и свидетельство о регистрации машины
Да, Вы сможете получить необходимые деньги, если есть доверенность с максимальными полномочиями, не привлекая собственника автотранспортного средства. Т.е. необходимо иметь нотариально заверенную генеральную доверенность, в которой будет указаны «Право залога» или «Право передоверия полномочий» по данной доверенности.
Нет, в паспорт транспортного средства (ПТС) или паспорт самоходной машины (ПСМ) никакие записи компанией не вносятся.
Нет, в соответствии с законом Вы заключаете только договор микрозайма и договор залога.
Срок пользования займом по договору – от 12 до 60 месяцев. При этом Вы можете погасить заём в любой день.
Проценты за пользование займом будут начислены только за фактическое время пользования.
Сумма рассчитывается персонально для каждого клиента и зависит от рыночной стоимости машины. Заемщик может получить 80–90% от установленной суммы, если в качестве залога предоставляется авто, и 70–80% от суммы, если предметом залога является ПТС
Компания лояльно относится к кредитной истории заемщиков. Каждая заявка рассматривается индивидуально.
Закрытие займа
После погашения займа оформляется акт возврата документа и ПТС/ПСМ возвращается собственнику в течение 3 дней после поступления платежа на счет компании.
При возникновении сложностей со своевременным осуществлением платежей стоит сразу же оповестить об этом, позвонив по телефону 8 (800)2226500. Всегда можно договориться и подобрать возможные варианты решения ситуации.
Начисляется неустойка (пени) из расчета 20% годовых (~0,05479% в день) от суммы просроченной задолженности (основного долга и процентов за пользование займом) за каждый календарный день просрочки, начиная с даты, следующей за датой очередного неисполненного в срок платежа.
Да, это возможно в случае длительного непогашения задолженности по займу. Компания вправе направить ходатайство о наложении ареста на транспортное средство/самоходную машину и вернуть денежные средства через суд путем реализации предмета залог.