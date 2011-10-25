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7 признаков для срочного ремонта авто

🔧 Аномальные выбросы из выхлопной системы — резкий запах или черный дым могут указывать на засорение каталитического нейтрализатора или проблемы с датчиком O2. 🛑 Шумные тормоза — г

8 удивительных фактов о дорогах, которые вам будет интересно узнать

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Вехи развития светофора: от первых шагов к современной безопасности на дорогах

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Интересные факты из мира автомобилей

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История логотипа ŠKODA: от мастерства ручной работы до символа инноваций!

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