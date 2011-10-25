Займ под залог спецтехники в Москве

Ставка от 2,09% в месяц без переплат и ожидания. Удобное досрочное погашение. Даже если отказали банки. Только ПТС, СТС, паспорт.
Одобрение после рассмотрения заявки и пакета документов занимает не более часа
Оставьте заявку любым способом, мы свяжемся с Вами в течение 2 минут
Выдача денежных средств
удобным способом
Подписывайтесь на нас в социальных сетях
В сфере предпринимательства и бизнеса владение грузовыми автомобилями и спецтехникой играет ключевую роль. Однако, в некоторых случаях возникают ситуации, когда требуется дополнительное финансирование для развития бизнеса или решения неотложных задач. В таких случаях займ под залог спецтехники становится удобным вариантом для развития бизнеса.
Компания «Автозайм», специализирующиеся на предоставлении займов под залог грузовых автомобилей и спецтехники, предлагает своим клиентам оптимальные условия, учитывая специфику и ценность предоставляемого в залог имущества.
Основные моменты, которые следует учитывать при оформлении займа под залог специальной техники, включают в себя возможность получения до 80% от оценочной стоимости транспортного средства.
Процедура оформления займа под залог грузовика в Москве обычно предельно проста и прозрачна. Сначала вы оставляете заявку на нашем сайте. После этого, менеджеры компании связываются с заемщиком для обсуждения деталей сделки и назначают оценку транспортного средства. После заключения договора займа и предоставления всех необходимых документов, денежные средства перечисляется на счёт клиента или выдаются наличными в офисе.
Таким образом, займ под залог грузовых авто и спецтехники представляет собой удобное решение для предпринимателей, нуждающихся в дополнительном финансировании. Благодаря приемлемым условиям и простой процедуре оформления, этот вид займа позволяет эффективно управлять финансами и развивать бизнес.