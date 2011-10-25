Наш автоломбард предоставляет услуги по предоставлению займов под залог автомобиля. Этот вид кредитования основан на использовании транспортного средства клиента в качестве обеспечения за получаемые денежные средства.

Займ под залог авто предполагает, что клиент предоставляет в залог сам автомобиль. В то время как займ под залог ПТС означает предоставление в обременение только права собственности на автомобиль, при этом само ТС остается у заемщика.

Ключевыми условиями для получения займа в автоломбарде под залог ТС в Москве являются возраст заявителя - не моложе 18 лет и наличие исправного автомобиля в его собственности. Оценка размера кредитной линии осуществляется на основе рыночной стоимости предоставленного авто, и клиент может получить до 90% этой стоимости.

Процедура оформления займа включает в себя несколько этапов. Клиент приезжает на встречу в офис автоломбарда на своей машине. Эксперт проводит оценку технического состояния автомобиля и определяет его рыночную стоимость, после чего устанавливается сумма займа. Для завершения процесса требуется предоставить паспорт гражданина РФ, правоустанавливающие документы на авто, а также техпаспорт. Договор, заключаемый между сторонами, четко фиксирует условия сделки, включая сумму займа, процентную ставку, сроки погашения и график платежей.

Выдача займа происходит оперативно – в течение 30 минут после предоставления всех необходимых документов. Заёмщик может свободно распоряжаться полученными средствами, их использование не контролируется автоломбардом.

Преимущества получения займа под залог автомобиля включают в себя высокую скорость оформления, отсутствие необходимости предоставления справок и поручителей, а также возможность получения средств под низкую процентную ставку.