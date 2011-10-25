7 признаков для срочного ремонта авто

Аномальные выбросы из выхлопной системы — резкий запах или черный дым могут указывать на засорение каталитического нейтрализатора или проблемы с датчиком O2.

Шумные тормоза — громкий скрип при торможении часто означает необходимость замены тормозных прокладок.

Медленное переключение передач — задержка или рывки при переключении могут свидетельствовать о проблемах с трансмиссией.

Утечка жидкости — обнаружение пятен под автомобилем указывает на потенциальную утечку жидкостей, что требует немедленного вмешательства.

Тряска во время движения — сильные вибрации могут свидетельствовать о неисправности колес или подвески.

Необъяснимое уменьшение пробега — внезапное падение экономичности может указывать на проблемы с внутренними системами автомобиля.

Шум при повороте рулевого колеса — скрежет или затрудненное вращение могут быть признаком низкого уровня жидкости в гидроусилителе руля.

Не игнорируйте эти признаки. Раннее обнаружение и устранение проблемы помогут избежать более серьезных и дорогостоящих последствий в будущем. Безопасность на дороге — наш приоритет!

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