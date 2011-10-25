8 удивительных фактов о дорогах, которые вам будет интересно узнать

Трансканадская магистраль – ваш путь длиной 7821 км

Дорога смерти в Боливии. Северо-Южная Юнгасская дорога – это адреналин на каждом повороте

️ Autobahn в Германии. Скорость без границ! В некоторых местах на Autobahn можно гнать сколько душе угодно

️ Каракорумское шоссе. Дорога до небес! Это шоссе проходит на высоте 4693 м

️ Самая прямая дорога. 256 км без единого поворота! В Саудовской Аравии есть идеальная дорога для тех, кто любит прямолинейность

️ Римские дороги. Эти дороги выдержали испытание временем! Аппиева дорога используется с 312 года до н.э. и до сих пор в деле

️ Зимние дороги. В Канаде и России зимой можно ехать прямо по льду. Экстрим и красота замёрзших рек и озёр!

Дорога под водой. В Нидерландах есть акведук, под которым проходит дорога.

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