📞 8 800 222 65 00
бесплатно по России

Ростов-на-Дону — город возможностей, где каждый день открывает новые горизонты.

Клиент, владелец Volkswagen Polo 2017 года, обратился к нам за помощью, столкнувшись с временными финансовыми трудностями. Оценка рыночной стоимости автомобиля в 1 100 000 рублей позволила получить сумму займа в 250 000 рублей на срок 24 месяца.

Благодаря гибким условиям займа и оперативности команды "Автозайм", клиент быстро решил свои финансовые вопросы, сохраняя возможность продолжать пользоваться своим ТС.

« следующая статья
предыдущая статья »