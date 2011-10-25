Лобовое стекло — больше, чем просто стекло
Это ваша защита, обзор и комфорт. А ещё — безопасность. Поэтому экономить здесь нельзя.
В чем разница между Сталинитом, Триплексом и многослойными стёклами?
- Сталинит — прочный, но не для лобового;
- Триплекс — стандарт безопасности;
- Многослойное стекло — для тех, кто выбирает максимум.
️ Дешёвое стекло — дорого обходится:
- Быстро трескается;
- Искажает обзор;
- Не подходит под датчики и камеры;
- Сложно устанавливается.
Что важно знать:
Лобовое стекло должно быть ламинированным;
Хорошее стекло = правильная маркировка;
Самостоятельная замена = риск и возможная потеря гарантии;
Качественная установка — только у профи.
Итог:
Не рискуйте безопасностью — выбирайте проверенное стекло и профессиональный сервис. Да, может дороже, зато спокойнее.
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