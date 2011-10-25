Лобовое стекло — больше, чем просто стекло

Это ваша защита, обзор и комфорт. А ещё — безопасность. Поэтому экономить здесь нельзя.

В чем разница между Сталинитом, Триплексом и многослойными стёклами?

- Сталинит — прочный, но не для лобового;

- Триплекс — стандарт безопасности;

- Многослойное стекло — для тех, кто выбирает максимум.

️ Дешёвое стекло — дорого обходится:

- Быстро трескается;

- Искажает обзор;

- Не подходит под датчики и камеры;

- Сложно устанавливается.

Что важно знать:

Лобовое стекло должно быть ламинированным;

Хорошее стекло = правильная маркировка;

Самостоятельная замена = риск и возможная потеря гарантии;

Качественная установка — только у профи.

Итог:

Не рискуйте безопасностью — выбирайте проверенное стекло и профессиональный сервис. Да, может дороже, зато спокойнее.

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