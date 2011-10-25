Купили авто? Не тяните с постановкой на учёт!

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Вы обязаны зарегистрировать машину в ГИБДД в течение 10 дней после покупки.

Не успели? Ловите штраф:

• Граждане — до 2 000 ₽

• ‍ Предприниматели — до 10 000 ₽

• ‍️ Чиновники — 3 500 ₽

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Пока не прошли 10 дней:

Можно ездить без новых номеров

Можно обойтись без записи в ПТС

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Но если проспишь сроки — штраф + проблемы:

Бывший владелец может снять авто с учёта — и все штрафы посыпятся на вас

Могут арестовать авто из-за долгов старого хозяина

В случае его смерти — придётся доказывать в суде, что авто ваше

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Нет регистрации = нет ОСАГО = ещё один штраф

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Единственный способ "отсрочки" — транзитные номера (действуют только 30 дней и только для перегонки, а не езды по городу).

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Регистрировать машину можно:

• через Госуслуги (быстро, удобно)

• в МФЦ (медленно, но работает)

• или напрямую в ГИБДД

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Что нужно:

• паспорт

• ПТС

• договор купли-продажи

• квитанция об оплате госпошлины

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Купил прицеп? Его тоже нужно ставить на учёт — те же 10 дней.

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