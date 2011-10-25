Купили авто? Не тяните с постановкой на учёт!
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Вы обязаны зарегистрировать машину в ГИБДД в течение 10 дней после покупки.
Не успели? Ловите штраф:
• Граждане — до 2 000 ₽
• Предприниматели — до 10 000 ₽
• ️ Чиновники — 3 500 ₽
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Пока не прошли 10 дней:
Можно ездить без новых номеров
Можно обойтись без записи в ПТС
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Но если проспишь сроки — штраф + проблемы:
Бывший владелец может снять авто с учёта — и все штрафы посыпятся на вас
Могут арестовать авто из-за долгов старого хозяина
В случае его смерти — придётся доказывать в суде, что авто ваше
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Нет регистрации = нет ОСАГО = ещё один штраф
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Единственный способ "отсрочки" — транзитные номера (действуют только 30 дней и только для перегонки, а не езды по городу).
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Регистрировать машину можно:
• через Госуслуги (быстро, удобно)
• в МФЦ (медленно, но работает)
• или напрямую в ГИБДД
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Что нужно:
• паспорт
• ПТС
• договор купли-продажи
• квитанция об оплате госпошлины
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Купил прицеп? Его тоже нужно ставить на учёт — те же 10 дней.
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