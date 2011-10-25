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Ростов-на-Дону — город, где ценят надёжность и практичные решения

Владелец BMW 3 серии 320d 2012 года решил воспользоваться займом под залог автомобиля, чтобы быстро решить текущие финансовые вопросы. Рыночная стоимость авто составила 1 500 000 рублей, что позволило оформить желаемую сумму займа — 500 000 рублей на срок 36 месяцев.

Процедура оформления прошла оперативно: без лишней волокиты и с возможностью продолжать пользоваться автомобилем. Клиент закрыл свои финансовые задачи, сохранив стабильность.

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