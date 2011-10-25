Сегодня отличный повод для тёплых слов — День Рождения Юлии Карнаух из Ростова-на-Дону

Дорогая Юля, поздравляем тебя с праздником! Твоя энергия, доброжелательность и профессиональный подход к делу делают нашу команду сильнее. Ты умеешь найти подход к каждому клиенту и не боишься сложных задач — за это мы тебя очень ценим!

Желаем, чтобы работа приносила радость и заслуженное признание, а каждый новый день открывал перед тобой возможности для развития и вдохновения. Пусть рядом всегда будут люди, которые поддержат, а в жизни будет место для ярких эмоций и личного счастья!

С наилучшими пожеланиями, твои коллеги из "Автозайм"