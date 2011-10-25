Поздравляем Оксану Волкову из Самары с её Днём рождения

Дорогая Оксана!

Сегодня твой день — и мы с радостью поздравляем тебя с этим особенным событием! Пусть каждый новый день открывает перед тобой перспективы, приносит вдохновение и уверенность в собственных силах.

Ты — важная часть нашей команды. Твоя внимательность, тактичность в общении с клиентами и умение сохранять спокойствие даже в непростых ситуациях вызывают искреннее уважение. Благодаря тебе наша работа становится слаженнее, а атмосфера — теплее.

Пусть в кругу близких и друзей тебя всегда окружают тепло, забота и улыбки. А в карьере — только рост, развитие и заслуженное признание!

С самыми добрыми пожеланиями, твои коллеги из "Автозайм"