Ростов-на-Дону — город, где каждое решение важно и требует оперативности

Владелец Opel Corsa 2008 года обратился в компанию "Автозайм". Оценка стоимости его машины составила — 420 000 рублей, что позволило ему получить 230 000 рублей на срок 48 месяцев.

Процесс оформления прошёл без задержек, а клиент смог решить финансовые вопросы, не теряя доступа к своему автомобилю.