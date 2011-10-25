📞 8 800 222 65 00
бесплатно по России

Что всегда должно быть в машине?

В дороге может случиться всякое. Чтобы не растеряться и быть готовым к любым ситуациям — держите список необходимых вещей!

По закону обязательно:

• аптечка 🩹

• знак аварийной остановки ️

• документы

• техосмотр

• огнетушитель

• сигнальный жилет

Для безопасности:

• запаска

• домкрат, баллонник, трос

• компрессор

• в мороз — пусковое устройство для АКБ

Если в машине ребёнок:

• люлька (0–1 год)

• автокресло (1–7 лет)

• бустер или кресло (7–12 лет)

Начинающему водителю:

• знак "начинающий водитель"

• атлас дорог

• вода и перекус

Полезные аксессуары:

• навигатор и антирадар

• зарядка и адаптер

• нож и перчатки

• фонарик

• предохранители и лампы

• WD-40 и скотч

• немного налички

И если вдруг ситуация сложнее, чем просто "заменить колесо" — всегда есть надёжный помощник. Компания "Автозайм" поможет получить деньги под залог авто быстро и удобно, чтобы любые непредвиденные расходы в дороге не стали проблемой.

предыдущая статья »