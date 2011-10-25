Что всегда должно быть в машине?
В дороге может случиться всякое. Чтобы не растеряться и быть готовым к любым ситуациям — держите список необходимых вещей!
По закону обязательно:
• аптечка 🩹
• знак аварийной остановки ️
• документы
• техосмотр
• огнетушитель
• сигнальный жилет
Для безопасности:
• запаска
• домкрат, баллонник, трос
• компрессор
• в мороз — пусковое устройство для АКБ
Если в машине ребёнок:
• люлька (0–1 год)
• автокресло (1–7 лет)
• бустер или кресло (7–12 лет)
Начинающему водителю:
• знак "начинающий водитель"
• атлас дорог
• вода и перекус
Полезные аксессуары:
• навигатор и антирадар
• зарядка и адаптер
• нож и перчатки
• фонарик
• предохранители и лампы
• WD-40 и скотч
• немного налички
И если вдруг ситуация сложнее, чем просто "заменить колесо" — всегда есть надёжный помощник. Компания "Автозайм" поможет получить деньги под залог авто быстро и удобно, чтобы любые непредвиденные расходы в дороге не стали проблемой.