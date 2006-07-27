Сегодня особенный день — День рождения Аллы Кобизь, нашего замечательного заместителя директора по развитию сети!

Алла, поздравляем тебя с праздником! Ты — источник энергии, стратегического мышления и уверенности в завтрашнем дне. Благодаря твоей целеустремлённости и способности видеть перспективу, наша компания растёт и развивается, открывая новые горизонты!

Желаем тебе вдохновения, успехов во всех начинаниях и блестящих идей, которые будут воплощаться легко и с удовольствием. Пусть каждый день приносит радость от достигнутых целей, признание коллег и искренние улыбки рядом!

Пусть личная жизнь будет наполнена гармонией, теплом и счастьем, а впереди ждут только светлые события и победы!

С уважением, твои коллеги из "Автозайм"