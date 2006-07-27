День рождения Кристины Лысенко

Дорогая Кристина Владимировна!

Примите самые тёплые и искренние поздравления с Днём рождения! Этот день — прекрасный повод выразить нашу благодарность за то, что рядом с нами такой мудрый и энергичный руководитель, который всегда умеет вдохновить и поддержать.

Ваш профессионализм, умение принимать взвешенные решения и одновременно оставаться открытым и чутким человеком — настоящий пример для всех нас. Вы создаёте атмосферу доверия и уважения, в которой хочется работать и достигать новых вершин.

Пусть впереди будут только успехи, пусть здоровье и энергия всегда будут с вами, а каждый новый проект приносит радость и удовлетворение. Желаем, чтобы жизнь щедро дарила вам счастье, гармонию и исполнение всех желаний.

С наилучшими пожеланиями, ваш коллектив!