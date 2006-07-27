День рождения Кристины Лысенко

Согласие на обработку персональных данных
Настоящим я, действуя своей волей и в своем интересе, даю согласие ООО «Автозайм» (далее – Оператор) на обработку моих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
1. Персональные данные, на обработку которых дается согласие:
- Фамилия, имя, отчество
- Номер телефона
- Адрес электронной почты
- Паспортные данные
- Адрес регистрации и фактического проживания
- Сведения о доходах и занятости
- Сведения об автомобиле (марка, модель, год выпуска, VIN-номер)
- Иные данные, необходимые для предоставления услуг
2. Цели обработки персональных данных:
- Рассмотрение заявки на получение займа
- Оценка кредитоспособности
- Заключение и исполнение договора займа
- Предоставление консультационных услуг
- Информирование о новых продуктах и услугах
- Соблюдение требований законодательства РФ
3. Способы обработки персональных данных:
Сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
4. Срок обработки персональных данных:
Согласие действует в течение 5 лет с момента его предоставления или до отзыва согласия.
5. Права субъекта персональных данных:
Я понимаю, что имею право на получение информации об обработке моих персональных данных, требование уточнения, блокирования или уничтожения персональных данных в случае их обработки с нарушением требований законодательства.
Нажимая кнопку «Принимаю соглашение», я подтверждаю, что ознакомлен с условиями обработки персональных данных и даю свое согласие на их обработку.