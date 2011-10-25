📞 8 800 222 65 00
Думаете о покупке внедорожника, но новый — кусается по цене? Тогда стоит присмотреться к б/у

Но как выбрать правильно, чтобы не влететь на ремонте?

Вот ключевые моменты:

• Безопасность — ремни и подушки должны быть в норме;

• Вместительность — берите "ровно под себя", не стоит переплачивать за лишние габариты;

• Кузов — рамный вариант лучше для бездорожья, несущий кузов — для города;

• Багажник — смотрите, что будете возить;

• Коробка передач — "механика" для оффроуда, "автомат" для города.

ТОП рамных внедорожников:

• УАЗ Патриот — доступный, проходимый, запчасти дешёвые;

• Лада Нива Легенд — легенда для охотников, рыбаков и дачников;

• Toyota Land Cruiser Prado — стиль, мощность и надёжность;

• Mercedes-Benz G-класс — брутальность и премиум в одном флаконе.

ТОП кузовных кроссоверов:

• Volkswagen Touareg — стиль + экономичность;

• Kia Sorento — комфортный и универсальный;

• Toyota RAV4 — лёгкий и экономичный;

• Jeep Grand Cherokee — мощный городской вариант.

Итог:

Чаще ездите по бездорожью? Берите рамный.

Больше городских маршрутов? Подойдёт кузовной.

