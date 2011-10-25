Думаете о покупке внедорожника, но новый — кусается по цене? Тогда стоит присмотреться к б/у
Но как выбрать правильно, чтобы не влететь на ремонте?
Вот ключевые моменты:
• Безопасность — ремни и подушки должны быть в норме;
• Вместительность — берите "ровно под себя", не стоит переплачивать за лишние габариты;
• Кузов — рамный вариант лучше для бездорожья, несущий кузов — для города;
• Багажник — смотрите, что будете возить;
• Коробка передач — "механика" для оффроуда, "автомат" для города.
ТОП рамных внедорожников:
• УАЗ Патриот — доступный, проходимый, запчасти дешёвые;
• Лада Нива Легенд — легенда для охотников, рыбаков и дачников;
• Toyota Land Cruiser Prado — стиль, мощность и надёжность;
• Mercedes-Benz G-класс — брутальность и премиум в одном флаконе.
ТОП кузовных кроссоверов:
• Volkswagen Touareg — стиль + экономичность;
• Kia Sorento — комфортный и универсальный;
• Toyota RAV4 — лёгкий и экономичный;
• Jeep Grand Cherokee — мощный городской вариант.
Итог:
Чаще ездите по бездорожью? Берите рамный.
Больше городских маршрутов? Подойдёт кузовной.
