Лужи, дождь и дороги под водой — как ездить без неприятностей

1️⃣ Контроль скорости

Опытные водители знают: чем медленнее движение, тем безопаснее. Резкий разгон в воде — прямой путь к гидроудару и дорогому ремонту.

2️⃣ Избегать колеи

Колея, наполненная водой, превращает автомобиль в лодку . Руль не реагирует, тормоза бесполезны — классическое аквапланирование.

3️⃣ Не заезжать в лужу одной стороной

При таком манёвре машину может резко потянуть в сторону. Если объезда нет — стоит двигаться по краю преграды.

4️⃣ Включать дворники вручную

Брызги от встречных и попутных авто способны полностью закрыть обзор. Лучше заранее перевести дворники в постоянный режим.

5️⃣ Выбирать место парковки с умом ️

Низины, ливнёвки, места под мостами или у рек — . Здесь уровень воды поднимается за минуты, оставляя машину в опасности.

Вывод: в сильный дождь действует простое правило — тише едешь, дальше будешь. А иногда разумнее выбрать такси , чем потом тратить время и деньги на ремонт.

