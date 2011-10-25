📞 8 800 222 65 00
Машина не заводится? Вот что нужно делать!

Вы садитесь в автомобиль, поворачиваете ключ — а мотор молчит? Не спешите паниковать! Даже современные авто иногда «капризничaют».

Основные причины:

• Нет топлива

• Иммобилайзер или сигнализация блокируют запуск ️

• Засор выхлопной системы (снег, мусор) ️

Бензиновые двигатели:

• Забит фильтр или топливные магистрали

• Проблемы с катушкой зажигания

• На ГБО — холодный запуск на газу ️

Дизель:

• Свечи накаливания

• Качество топлива

• Загустевший фильтр

Автомат vs механика:

• АКПП: селектор должен быть в «Р» ️

• Механика: выжмите сцепление полностью

Что делать прямо сейчас:

• Проверьте уровень топлива и аккумулятор

• Осмотрите клеммы и высоковольтные провода

• Попробуйте запасной ключ или временно отключить аккумулятор

• Если не помогает — сервис всегда рядом ️

Регулярное обслуживание и внимательность к авто помогут избежать «неожиданностей» утром!

