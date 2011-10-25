Машина не заводится? Вот что нужно делать!
Вы садитесь в автомобиль, поворачиваете ключ — а мотор молчит? Не спешите паниковать! Даже современные авто иногда «капризничaют».
Основные причины:
• Нет топлива
• Иммобилайзер или сигнализация блокируют запуск ️
• Засор выхлопной системы (снег, мусор) ️
Бензиновые двигатели:
• Забит фильтр или топливные магистрали
• Проблемы с катушкой зажигания
• На ГБО — холодный запуск на газу ️
Дизель:
• Свечи накаливания
• Качество топлива
• Загустевший фильтр
Автомат vs механика:
• АКПП: селектор должен быть в «Р» ️
• Механика: выжмите сцепление полностью
Что делать прямо сейчас:
• Проверьте уровень топлива и аккумулятор
• Осмотрите клеммы и высоковольтные провода
• Попробуйте запасной ключ или временно отключить аккумулятор
• Если не помогает — сервис всегда рядом ️
Регулярное обслуживание и внимательность к авто помогут избежать «неожиданностей» утром!
