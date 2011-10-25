Санкт-Петербург — город возможностей и быстрых решений

ПТС* – персональное транспортное средство.
Срок действия договора займа от 1 до 60 месяцев. Условия предоставления займа: сумма займа от 30 000 р. до 1 000 000 р. для физических и 5 000 000 р. для юридических лиц. Процентная ставка по займу от 1.92% до 9.94% в месяц. Полная стоимость займа составляет от 23% годовых до 119,3% годовых. Пеня при просрочке составляет 20% годовых от суммы просроченной задолженности за каждый календарный день.
Сайт не занимается деятельностью по предоставлению банковских услуг и выдаче займов. ИП Ковтун С. В. оказывает брокерские услуги по подбору займов. Содержание сайта не является рекомендацией или офертой, и носит лишь ознакомительный характер. У всех представленных компаний есть соответствующая лицензия кредитного учреждения. Финансовые услуги, представленные на сайте, оказывают:
-
Общество с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания «Сибиряк».
ИНН 5407962868
ОГРН 1175476030993
Регистрационный номер в государственном реестре микрофинансовых организаций 1703550008233 от 27.04.2017.
-
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «КарМани».
ИНН 7730634468
ОГРН 1107746915781
Регистрационный номер в государственном реестре микрофинансовых организаций 2110177000471 от 25.10.2011.
-
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «КЭШДРАЙВ».
ИНН 7459006240
ОГРН 1187456022049
Регистрационный номер в государственном реестре микрофинансовых организаций 1803475009039 от 24.12.2018.
-
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «ЦФР ВИ».
ИНН 5407967714
ОГРН 1175476112646
Регистрационный номер в государственном реестре микрофинансовых организаций 1803550008909 от 25.09.2018.