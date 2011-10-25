Санкт-Петербург — город возможностей и быстрых решений

Владелец Renault Sandero 2011 года столкнулся с необходимостью срочного финансирования. При рыночной стоимости автомобиля в 466 000 рублей клиент оформил займ на 210 000 рублей на 36 месяцев.

Благодаря удобной онлайн-заявке и оперативной работе команды «Автозайм», клиент получил средства быстро и без лишних сложностей, продолжая пользоваться своим автомобилем.