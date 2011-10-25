Видеорегистраторы в авто: советы по использованию
Сегодня почти в каждой машине стоит "чёрный ящик", а у некоторых даже несколько — снимают и спереди, и сзади. И это не просто модная фишка:
помогает доказать правоту в ДТП
защищает от "автоподстав"
фиксирует происходящее даже на парковке
Но! Многие до сих пор не знают, как правильно установить и настроить регистратор, чтобы он реально помогал, а не просто висел для галочки.
Вот что важно:
1️⃣ Место установки — центр лобового стекла, а не за зеркалом! Проверяйте обзор тестовой записью
2️⃣ SD-карта — минимум 64 ГБ и 10 класс скорости, иначе записи могут "съезжать"
3️⃣ Настройки — включите циклическую запись и отметку даты/времени
4️⃣ Гироскоп — при резком ударе видео сохранится в отдельную папку
5️⃣ Чистота — грязное стекло = размытая картинка. Не забывайте про объектив!
Маленький девайс — большая помощь на дороге. Настройте его правильно, и у вас всегда будет железное доказательство!
