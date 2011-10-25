Видеорегистраторы в авто: советы по использованию

Сегодня почти в каждой машине стоит "чёрный ящик", а у некоторых даже несколько — снимают и спереди, и сзади. И это не просто модная фишка:

помогает доказать правоту в ДТП

защищает от "автоподстав"

фиксирует происходящее даже на парковке

Но! Многие до сих пор не знают, как правильно установить и настроить регистратор, чтобы он реально помогал, а не просто висел для галочки.

Вот что важно:

1️⃣ Место установки — центр лобового стекла, а не за зеркалом! Проверяйте обзор тестовой записью

2️⃣ SD-карта — минимум 64 ГБ и 10 класс скорости, иначе записи могут "съезжать"

3️⃣ Настройки — включите циклическую запись и отметку даты/времени

4️⃣ Гироскоп — при резком ударе видео сохранится в отдельную папку

5️⃣ Чистота — грязное стекло = размытая картинка. Не забывайте про объектив!

Маленький девайс — большая помощь на дороге. Настройте его правильно, и у вас всегда будет железное доказательство!

С видеорегистратором - спокойнее на дороге, а компания "Автозайм" всегда рядом с полезными советами и поддержкой водителей. Кроме того, "Автозайм" предлагает быстрые и удобные займы под ПТС, чтобы получить деньги без лишних проверок и справок. Процесс максимально прозрачный, а решение вы получите за короткое время!