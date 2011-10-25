С Днём знаний!

1 сентября — особенный праздник, который открывает новый учебный год. Для школьников и студентов он связан с ожиданием новых знаний и открытий, для родителей — с гордостью и заботой, а для всех нас — с напоминанием, что учиться и развиваться важно в любом возрасте.

Компания "Автозайм" поздравляет сотрудников, клиентов и партнёров с этим днём! Пусть жажда знаний, стремление к развитию и уверенность в завтрашнем дне всегда будут рядом с вами.

Желаем лёгкого старта нового сезона, вдохновения и успехов во всех начинаниях!