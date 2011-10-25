От всей души поздравляем нашу коллегу Диану Давитян из Ростова-на-Дону, с Днём рождения!

Ты — важная часть нашей команды! Твоя энергия и улыбка всегда поднимают настроение коллегам и помогают добиваться отличных результатов!

Как менеджер по работе с клиентами, ты справляешься с любыми задачами на отлично!

Коммуникабельность и понимание клиентов, делают твою работу невероятно важной и ценной для нас.

Пусть этот день, будет наполнен теплом и заботой близких, а каждый шаг, который ты сделаешь вперёд, ведёт к новым достижениям и успехам!

Твои коллеги из "Автозайм"!