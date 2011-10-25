Сегодня хотим поздравить Карину Смирнову из Краснодара с её особенным днём — Днём рождения!

ПТС* – персональное транспортное средство.

Срок действия договора займа от 1 до 60 месяцев. Условия предоставления займа: сумма займа от 30 000 р. до 1 000 000 р. для физических и 5 000 000 р. для юридических лиц. Процентная ставка по займу от 1.92% до 9.94% в месяц. Полная стоимость займа составляет от 23% годовых до 119,3% годовых. Пеня при просрочке составляет 20% годовых от суммы просроченной задолженности за каждый календарный день.

Сайт не занимается деятельностью по предоставлению банковских услуг и выдаче займов. ИП Ковтун С. В. оказывает брокерские услуги по подбору займов. Содержание сайта не является рекомендацией или офертой, и носит лишь ознакомительный характер. У всех представленных компаний есть соответствующая лицензия кредитного учреждения. Финансовые услуги, представленные на сайте, оказывают: