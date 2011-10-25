📞 8 800 222 65 00
бесплатно по России

Сегодня хотим поздравить Карину Смирнову из Краснодара с её особенным днём — Днём рождения!

Карина, пусть этот день станет началом ещё более яркого и успешного года в твоей жизни! Желаем вдохновения в работе, гармонии в личной жизни и множества радостных моментов. Пусть каждый новый день приносит новые достижения и приятные сюрпризы.

Пусть впереди ждут только победы, улыбки и счастливые мгновения!

С наилучшими пожеланиями, коллеги из "Автозайм".

предыдущая статья »