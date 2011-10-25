Поздравляем нашу замечательную коллегу, Розалию Исмагилову из культурной столицы, с Днём рождения!

Желаем тебе море радости, вдохновения и счастливых моментов — как в работе, так и в личной жизни. Ты настоящий профессионал и наш финансовый ориентир. Твой опыт и знания помогают команде двигаться вперёд и достигать новых целей, а работать с тобой всегда легко и приятно!

Пусть этот год подарит ещё больше интересных клиентов и финансовых побед. Мы уверены, что впереди у тебя только рост и новые вершины!

С теплом и уважением, твои коллеги из "Автозайм".