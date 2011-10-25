Задний привод: мифы и советы для водителей
Сегодня многие выбирают авто с задним приводом – за динамику, управляемость и драйв. Но есть нюансы, о которых важно помнить
Что это вообще такое?
Ведущие колеса – сзади, мотор и коробка – спереди. Передние колеса рулят, задние – толкают машину вперёд.
Почему это круто?
• более равномерное распределение массы ️ меньше износ тормозов;
• устойчивость на скорости;
• меньше шансов пробуксовки при старте.
Как ездить правильно?
не делайте резких манёвров и торможений;
входите в поворот только после снижения скорости;
трогайтесь на низких оборотах;
зимой держите дистанцию и плавно добавляйте газ.
️ Если занесло – крутите руль в сторону заноса и отпускайте газ. Машина "поймает" сцепление и выровняется.
️ Зимние лайфхаки:
• под горку трогайтесь на 1–2 передаче;
• чуть снизьте давление в шинах;
• всегда прогревайте двигатель.
Заднеприводный автомобиль — это удовольствие от вождения, но он требует внимательного отношения и регулярных расходов: от шин до техобслуживания.