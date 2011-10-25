Задний привод: мифы и советы для водителей

Сегодня многие выбирают авто с задним приводом – за динамику, управляемость и драйв. Но есть нюансы, о которых важно помнить

Что это вообще такое?

Ведущие колеса – сзади, мотор и коробка – спереди. Передние колеса рулят, задние – толкают машину вперёд.

Почему это круто?

• более равномерное распределение массы ️ меньше износ тормозов;

• устойчивость на скорости;

• меньше шансов пробуксовки при старте.

Как ездить правильно?

не делайте резких манёвров и торможений;

входите в поворот только после снижения скорости;

трогайтесь на низких оборотах;

зимой держите дистанцию и плавно добавляйте газ.

️ Если занесло – крутите руль в сторону заноса и отпускайте газ. Машина "поймает" сцепление и выровняется.

️ Зимние лайфхаки:

• под горку трогайтесь на 1–2 передаче;

• чуть снизьте давление в шинах;

• всегда прогревайте двигатель.

Заднеприводный автомобиль — это удовольствие от вождения, но он требует внимательного отношения и регулярных расходов: от шин до техобслуживания. Если в нужный момент понадобится дополнительная финансовая поддержка, компания "Автозайм" поможет решить вопрос — можно быстро получить деньги под залог авто и спокойно продолжать пользоваться своей машиной.