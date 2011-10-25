Налог на гибриды: как рассчитывается и сколько платить?

Покупаете гибрид? Не забывайте про транспортный налог! Он зависит от мощности — а у гибридов, как вы знаете, два "сердца": ДВС и электромотор. Так как считать?

‍ Если коротко:

Налог платишь с лошадиных сил. И вот тут начинается самое интересное — всё зависит от типа гибрида.

Параллельный гибрид

(когда ДВС и электромотор оба крутят колёса — например, Chery Tiggo 7 Pro, Lexus RX, Evolute i-Space):

Берём мощность ДВС в л.с.

Плюсуем переводную мощность электродвигателя: 1 кВт = 1,35962 л.с.

Умножаем на ставку (например, 150 ₽ за 1 л.с.)

Пример:

Tank 500:

ДВС — 245 л.с.

Электро — 40 кВт ≈ 54 л.с.

245 + 54 = 299 л.с.

Налог: 299 × 150 = 44 850 ₽

Последовательный гибрид

(когда ДВС только заряжает батарею, а колёса крутит только электромотор — LiXang L7, Voyah Free и др.):

Считается только электромотор, ДВС не учитывается.

Суммируем оба электродвигателя, переводим в л.с. и умножаем на ставку.

Пример:

LiXang L7:

130 кВт + 200 кВт = 330 кВт

330 × 1,35962 ≈ 449 л.с.

Налог: 449 × 150 = 67 350 ₽

Вывод: гибрид — это удобно, экологично и экономно. Но перед покупкой проверьте, какой тип у авто — от этого зависит, сколько вы будете отдавать государству каждый год.

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