Налог на гибриды: как рассчитывается и сколько платить?
Покупаете гибрид? Не забывайте про транспортный налог! Он зависит от мощности — а у гибридов, как вы знаете, два "сердца": ДВС и электромотор. Так как считать?
Если коротко:
Налог платишь с лошадиных сил. И вот тут начинается самое интересное — всё зависит от типа гибрида.
Параллельный гибрид
(когда ДВС и электромотор оба крутят колёса — например, Chery Tiggo 7 Pro, Lexus RX, Evolute i-Space):
Берём мощность ДВС в л.с.
Плюсуем переводную мощность электродвигателя: 1 кВт = 1,35962 л.с.
Умножаем на ставку (например, 150 ₽ за 1 л.с.)
Пример:
Tank 500:
ДВС — 245 л.с.
Электро — 40 кВт ≈ 54 л.с.
245 + 54 = 299 л.с.
Налог: 299 × 150 = 44 850 ₽
Последовательный гибрид
(когда ДВС только заряжает батарею, а колёса крутит только электромотор — LiXang L7, Voyah Free и др.):
Считается только электромотор, ДВС не учитывается.
Суммируем оба электродвигателя, переводим в л.с. и умножаем на ставку.
Пример:
LiXang L7:
130 кВт + 200 кВт = 330 кВт
330 × 1,35962 ≈ 449 л.с.
Налог: 449 × 150 = 67 350 ₽
Вывод: гибрид — это удобно, экологично и экономно. Но перед покупкой проверьте, какой тип у авто — от этого зависит, сколько вы будете отдавать государству каждый год.
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