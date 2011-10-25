Летний чек-лист: готовим авто к путешествию!

Всё больше людей выбирают отпуск за рулём – полная свобода маршрута, красивые остановки, любимая музыка и багажник, набитый всем, что захочется. Главное – убедиться, что машина в форме, чтобы дорога была про романтику, а не про туры по СТО.

Техосмотр. Проверяем двигатель и тормоза. Колодки изношены на 50%? Меняем – впереди трассы и нагрузка будь здоров.

Масло и антифриз. Старая смазка – враг долгих поездок. Обновляем масло, берём в запас пару литров – на трассе найти нужный бренд бывает сложно.

️ Сход-развал. Без него управляемость страдает, а шины «тают» на глазах. Заезжаем в сервис и настраиваем углы.

Запасные ключи и батарейки. Закон подлости никто не отменял – брелок садится всегда не вовремя.

Дворники + омывайка. Меняем уставшие резинки и проверяем бачок. Чистое стекло = хороший обзор.

АКБ. Даже если аккумулятор бодрый, пусковое устройство в багажнике лишним не будет.

Фары. Правильная регулировка = безопасность. Лампы лучше менять парами.

Подготовленный – это залог беззаботного путешествия и крутых эмоций. Где бы вы ни оказались – дорога будет в радость! А если не хватает денег на идеальный отпуск, компания «Автозайм» всегда готова помочь – быстрый займ под залог ПТС, всего за 1 час и без лишней бюрократии!