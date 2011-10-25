Правильная посадка за рулём — залог безопасности и уверенности на дороге.

Многие недооценивают, насколько сильно поза за рулём влияет на реакцию, утомляемость и даже риск травм при ДТП.

Основы, о которых должен помнить каждый водитель:

Спинка сиденья под углом 75–90°, без зазоров со спиной

Подголовник на уровне затылка

Руки и ноги слегка согнуты

Руль на расстоянии 35–40 см от груди

Ремень проходит по диагонали, не давит на шею

Зеркала дают полный обзор, без необходимости вертеть головой

️ Частые ошибки — заваленная спинка, расслабленный ремень, "лежащее" положение рук на руле.

Привыкнуть к правильной посадке можно за 2–3 недели — и это реально меняет ощущения от вождения.

Перед каждой поездкой стоит уделить 30 секунд на проверку — это инвестиция в безопасность.

А если нужен дополнительный ресурс для уверенности на дороге — в "Автозайм" можно получить деньги под залог ПТС всего за 1 час. Машина остаётся у вас, оформление — быстрое, а условия — прозрачные!